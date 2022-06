¿Shakira y Piqué a punto de separarse? Así lo asegura una publicación española

La cantante colombiana, Shakira, y su pareja, Gerard Piqué, están viviendo separados debido a una supuesta infidelidad, asegura un medio de España.

El romance entre la colombiana y el futbolista español surgió en 2010 en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde Shakira cantó la canción oficial (el famoso Waka waka) y España -equipo al que pertenece Piqué- quedó como campeón absoluto. Ellos se conocieron cuando la cantante grababa el video oficial, así que el flechazo fue instantáneo.

Posteriormente comenzaron a salir hasta formalizar su relación y vivir juntos en Barcelona. Desde entonces han estado juntos 12 años y tienen dos hijos: Milán y Sasha.

Todo parecía ser miel sobre hojuelas…hasta este miércoles. De acuerdo con el medio español El periódico, el jugador del FC Barcelona le fue infiel a la cantante, y fue atrapado:

“La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar”, aseguró el medio español.

Por otro lado, de acuerdo con la exclusiva de El Periódico, la pareja ya no están viviendo juntos, pues los vecinos han visto al futbolista saliendo y entrando a su departamento donde vivía cuando era soltero en la calle Muntaner con Plaza Adrià, así como de fiesta en los clubes de Barcelona con su grupo de amigos.

¿No se murió el amor?

Apenas en marzo de este año, Shakira compartió en redes sociales lo orgullosa que se sentía de su pareja por haber llegado a su partido número 600 portando la camiseta del Club que es su casa: FC Barcelona.

No obstante, después de esta publicación no se ha visto al futbolista en las redes sociales de Shakira, pues la cantante actualmente está metida de lleno en el reality show de baile Dancing with myself, donde comparte pantalla con Nick Jonas, del grupo Jonas Brothers.

Por otro lado, también la cantante se encuentra promocionando su nuevo sencillo ‘Te felicito’ con Rawr Alejandro.