"Solo porque nuestros ovarios ya no producen bebés no somos menos valiosas": Brooke Shields habla sobre tener más de 50

¿A cuántas mujeres de la generación de Brooke Shields hemos visto cambiando paradigmas para las mujeres maduras hoy día? Están Monica Bellucci y sus secretos de belleza para cuidarse a los 57, las declaraciones de Emma Thompson sobre envejecer con gracia y Gillian Anderson diciendo, 'no me importa que mis pechos lleguen al ombligo'.

Pues bien, la protagonista de Blue Lagoon celebra este 31 de mayo 57 años luciendo y sintiéndose mejor que nunca. La actriz no minimiza el avance de la edad, pero la venera a su manera.

Brooke Shields habla sobre envejecer con gracia

En entrevista con NPR, Brooke develó muchas reflexiones internas sobre cómo se siente ante el envejecimiento. Le pidieron a la actriz mandar un mensaje a las mujeres que se sienten conflictuadas con la idea de envejecer, y respondió:

"No creo que haya que avergonzarse de nada. No hay que avergonzarse de crecer y hacerse más vieja. Hay mucho orgullo en ello [...] Y sí, quizás estoy limitada físicamente a hacer otras cosas, pero sigo adelante. Tomo nuevos trabajos. Hay mucho por venir, y todo es parte dé".

getty

Si algo dejó en claro Brooke Shields, es que adora hacer lo que hace y continuará haciéndolo sin importar su edad. "No te avergüences de envejecer, siéntete orgullosa": Brooke Shields rompe estereotipos para mujeres maduras. Añadió:

"Quiero que las mujeres, especialmente mayores a 50, sientan que están en un nuevo comienzo. Solo porque sus ovarios no están produciendo más bebés, ¿deben ser menos importantes o valiosas? No lo creo".

Los secretos de belleza de Brooke Shields para lucir fabulosa a los 57

La también modelo se sentó con Prevention para hablar de la relación que ha tenido con el envejecimiento. "Sabes... luchamos contra los signos del envejecimiento, luchamos contra hacernos viejas, luchamos... en lugar de abrazarlo".

Además reveló que definitivamente no quiere regresar a tener 20 años, y al respecto mencionó algunos de sus secretos para mantenerse saludable y bella.

getty

"¿Qué puedo hacer para verme lo mejor que pueda? Tomo mucha agua, hago ejercicio y como bien, y hago pausas cuando lo necesito y duermo bien y practico todo lo que le de una sensación de vitalidad a mi vida".

Otra de las declaraciones que Shields ha dado es que le tiene miedo a la cirugía plástica. "Me da miedo, pero también quiero hacer todo lo que pueda para verme y lucir y sentirme lo mejor posible", dijo en Watch What Happens Live con Andy Cohen.

¿Entonces qué hace Brooke Shields para cuidarse? Su secreto antiedad es un tratamiento de remodelación corporal no invasivo llamado WarmSculpting con SculpSure.

El procedimiento, que es aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos, trata la lipólisis en el área abdominal, utiliza calor para reducir las células grasas. Además la actriz es embajadora de la marca.

¿Qué te parecen las declaraciones de Brooke Shields sobre envejecer con gracia y sus secretos de belleza?