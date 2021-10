Susan Sarandon, Julianne Moore y más famosas que nos recuerda que podemos ser sexys a cualquier edad

Hasta hace muy poco tiempo, el famoso refrán que dice que "la mujer es como el vino, pues mejora con el paso de los años", era una de esas frases bonitas que se decían para consolar a aquellas que, resignadas a su suerte, arrastraban el pesado almanaque camino a la ancianidad. Entonces se creía, de acuerdo con las palabras de la comedianta Joan Rivers, que "si tu pastel de cumpleaños tiene tantas velas que se puede ver desde el espacio", no tienes mucho que celebrar.

Pero a juzgar por las mujeres que actualmente reciben calificativos de hot, superhot y on fire!, la frase ha dejado de ser un consuelo vacío para convertirse en una maravillosa realidad. Así que, con todo respeto, Joan, ¡sí hay mucho que celebrar!

Las mujeres de 40, 50 y 60 desmienten que la juventud tiene fecha de caducidad

Y es que hoy día las mujeres que ya cumplieron los 40, los 50 y hasta sobrepasaron los 60 años de edad desmienten la antigua creencia de que la juventud es, como dice el poema, un «divino tesoro» que se va para no volver.

¿Lo mejor de todo? Ellas no intentan hacerlo ocultando su edad o tratando de lucir más jóvenes. De hecho, en la mayoría de los casos han rechazado las cirugías y los tratamientos estéticos invasivos para mostrar al mundo el verdadero rostro de una mujer de edad interesante.

Celebridades que queremos mucho porque nos recuerdan que la belleza y sensualidad no tienen edad

Susan Sarandon, Elle Macpherson, Helen Mirren, Meryl Streep, Andie MacDowell, Julianne Moore y Cate Blanchett, entre otras, demuestran que un simple número no las define ni las limita.

Gracias a ellas, la sociedad está abriendo la mente para aceptar un nuevo concepto de la belleza y del sex appeal. Y si no crees que esto es algo maravilloso y revolucionario, es porque no has mirado hacia atrás…

Presas del almanaque

Por increíble que nos parezca hoy día, los historiadores de Hollywood dicen que la bellísima actriz sueca Greta Garbo se retiró del cine en 1941, a los 36 años de edad, porque no quería que el público la viera envejecer. De la misma manera se ha dicho que Marilyn Monroe, quien murió a la misma edad en que se retiró Garbo, vivía con el temor de perder su juventud ante las cámaras. Y eso no es todo: en la década de los 1950, grandes actrices como Bette Davis y Joan Crawford no hallaban trabajo en el cine pues, en las palabras de la irreprimible Davis, "nadie quiere darle trabajo a dos viejas"… mayores de 40.

Como si esto fuera poco, en la década de los 1980 comenzó la preocupante moda de usar modelos adolescentes y preadolescentes para venderles ropa y maquillaje a las mujeres adultas. Muchas top models de 18 y 20 años de edad se quejaban de que estaban perdiendo oportunidades de trabajo, pues los directores de arte de las más importantes revistas de moda preferían poner en sus portadas a jovencitas maquilladas como adultas.

Una de ellas fue Brooke Shields, quien anunciaba una famosa marca de jeans. El mensaje era cada día más claro: "Lo que vende es la juventud". Hoy, Ellen Degeneres y Andie MacDowell —mayores de 50 años- son el rostro de famosas líneas de maquillaje—, y Diane Keaton ha modelado para una marca de ropa. Por su parte, Susan Sarandon y Helen Mirren son consideradas superhot!

Instagram Brooke Shields

El secreto del sex appeal... a cualquier edad

El actor Jason Segel admitió que hacer el papel de hijo de Susan Sarandon en el filme Jeff, Who Lives at Home fue difícil para él, pues «tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no dar la impresión de que me sentía atraído por mi ‘mamá’…».

Y es que a sus 75 años de edad, Sarandon todavía hace voltear muchas cabezas masculinas. Susan admite que se hizo algo de liposucción debajo de los ojos y en la barbilla, pero el resto es… ¡ella al natural!

Instagram Susan Sarandon

«Tengo arrugas y líneas de expresión, pero no quiero exagerar con las cirugías. ¡Me encanta que me encuentren deseable! Ser sexy no es más que decirle ‘sí’ a la vida, no importa tu edad», asegura.

Su contemporánea Meryl Streep no se ha sometido al bisturí, ni piensa hacerlo. Pero a pesar de sus visibles líneas de expresión, nadie puede negar su elegante belleza que ha sido comparada con un cuadro de Modigliani. «La belleza y el atractivo no se basan en un número, sino en la inteligencia, el sentido del humor y con cuánto interés y curiosidad ves la vida», dijo la triple ganadora del premio Oscar, de casi 72 años de edad.

Instagram

De la misma manera, Helen Mirren, quien muestra su despampanante figura a los 76 años en ajustados modelos de noche y atrevidos escotes, piensa que el secreto para verse fabulosa a cualquier edad radica en vivir a plenitud… sin pensar en el número que dicta el almanaque.

«Creo que lo más importante es aceptar con gracia y buen humor que el tiempo pasa, y seguir involucrada en la vida, llena de proyectos e ilusiones», reveló la mujer que despierta la pasión de hombres a los que fácilmente les dobla la edad, como Colin Farrell, quien admite que la encuentra «devastadoramente sexy«. ¿Imaginaste alguna vez un mundo en el que una señora de seis décadas es asediada por un joven de 30 años y lo rechaza?

Instagram Helen Mirren

A los 60 años de edad, Julianne Moore también le ha dicho «no» a la cirugía plástica. Ella tiene una perspectiva refrescante, pues no ve la edad como un problema, sino como un privilegio.

«Los años nos dan experiencia y madurez, y eso es algo que nos enriquece. Ahí radica el atractivo de las personas. Además, aunque me estire o me inyecte colágeno, voy a seguir teniendo la misma edad. Y yo lo voy a saber. El secreto de lucir bien está en ser feliz», señaló.

Instagram Julianne Moore

Esa es la misma actitud que comparte la actriz y modelo Elle Macpherson, quien a sus 57 años de edad no solo no se ha tocado el rostro, sino que no permite que retoquen sus fotos para hacerla lucir más joven.

«Mi secreto para verme bien es no hacerme la cirugía», confesó. «En cuanto a estar superdelgada, la realidad es que disfruto demasiado de la comida como para negarme las cosas que me gustan. Yo hago ejercicios y me mantengo activa. Soy naturalmente curvilínea y estoy más interesada en estar en forma y sentirme saludable, que en verme flaca».

Instagram Ellen Macpherson

Esa actitud está contagiando a las actrices más jóvenes, como Kate Winslet, quien no solo rechaza la cirugía plástica y los tratamientos de belleza como el Botox, sino que, al igual que MacPherson, no permite que retoquen sus fotos.

«Me parece un insulto que intenten borrarme mis líneas de expresión», reveló la actriz de 45 años.

En esto Winslet le sigue los pasos a Lauren Bacall, la famosa actriz de la era dorada de Hollywood y viuda del legendario actor Humphrey Bogart. Años atrás, cuando Bacall descubrió que habían «rejuvenecido» su rostro para un anuncio publicitario, no solo exigió que le devolvieran cada una de sus líneas de expresión, sino que exclamó, indignada: «¡Cómo se atreven a quitarme las arrugas, con todo lo que me costó ganármelas!».

Estas bellezas intemporales están al frente de un gran cambio en la sociedad, uno que promete quitarle el estigma a los años para sentirnos maravillosas a cualquier edad.