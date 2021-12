Tendencias para la decoración de interiores que veremos en 2022

Aunque estas tendencias no estén predeterminadas a que pintes todas tus paredes tono Very Peri, el color Pantone del 2022, sí vienen tanto evoluciones de diseño como clásicos que no se han ido. Desde colores neutrales hasta muebles anchos y redondos, aquí elementos de diseño interior que serán tendencia en 2022.

Tendencias de diseño interior 2022

Un espacio pequeño y multifuncional puede tener toda la riqueza del mundo haciéndole un par de cambios. También encontrarás tips para esos rincones a los que quieres darles más vida o cómo evitar que tu recámara se vuelva aburrida.