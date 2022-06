Todas las parejas que tuvo Sharon Stone —incluyendo los eran hasta 20 años menor que ella

A sus 64 años, Sharon Stone es (y seguirá siendo) uno de los sex symbols más reconocidos de Hollywood. Esta mujer nacida en Pensilvania siempre da de qué hablar —por eso su vida romántica nunca se ha quedado atrás entre los tabloides.

¿Y cuál es la mayor coincidencia entre todos los love bugs de Sharon Stone? Que han sido (en su mayoría) menores que ella. ¿La MILF por excelencia? No lo podemos afirmar, pero sí podemos decir que cada mujer es libre de formar la relación amorosa que desee.

Así que si tenías curiosidad, aquí desarrollamos el listado de los romances de Sharon Stone —incluyendo la pareja 38 años menor que ella que tuvo hace no mucho—.

21) El romance de Sharon Stone con un rapero de 25 años

Una de las relaciones más recientes —y más polémicas— de la actriz fue, presuntamente, con un rapero de 25 años, mientras ella tenía 63. Nunca se reveló su nombre, pero iba bajo el título de RMR y una fuente reveló a Page Six que "Sharon está teniendo un hot girl summer definitivamente". Y que se les vio en una fiesta del artista Drake.

20) Enzo Cursio y Sharon Stone

El mismo año que dejó su noviazgo con el toy boy italiano, Sharon inició otra relación ahora con el italiano nominado a un Nobel, Enzo Cursio, mayor que él por nueve años.

19) El guapísimo italiano Angelo Boffa y Sharon Stone

Vanity Fair lo catalogó como el "toy boy italiano de Sharon Stone". Ella era mayor que él por 19 años, y vaya que causaron revuelo. Se conocieron Saint Mortiz y, según el medio, hasta se teorizó un posible compromiso.

18) Sharon Stone con Davide DeLuise

A pesar de que Sharon era mayor que Davide por 13 años, la actriz y el actor de Wizards of Waverly Place tuvieron un bonito romance, donde ella de 56 y él de 43 lucían de lo más enamorados apenas en 2014.

17) El romance de Sharon Stone con Martín Mica

Sharon conoció al actor argentuno cuando ella tenía 54 y él 30 años, según HOLA!. Aunque Mica no catalogó la relación, afirmó al medio que la diferencia de edad no le causaba problema.

16) El breve romance de Sharon Stone con John Eliasch

Ella era una belleza de Hollywood y él CEO de una empresa multimilloneria y amigo del príncipe Andrés. La pareja —que solo tenía tres años de diferencia— tenía una relación "de muho respeto y gran admiración el uno del otro", según dijeron a medios.

15) Sharon Stone con el joven Chase Dreyfous

Cuando estuveron juntos, Sharon tenía 50 y Chase 24 años. A pesar de la diferencia de 26 años, se les vio juntos en múltiples ocasiones.

14) El romance de Sharon Stone con Rick Fox

La pareja de la actriz de Bajos Instintos y el ex jugador de la NBA fue de las más hot en su momento. Sharon, nueve años mayor que Rick, fueron novios en 2006.

13) El romance de Sharon Stone con Christian Slater

Sharon salió con su compañero de la película Bobby, a quien le llevaba nueve años de diferencia. Se dice que confirmaron su relación después del filme y que pasaron las fiestas de Navidad juntos.

12) El segundo esposo de Sharon Stone, Phil Bronstein

getty

Él era mayor por ocho años y estuvieron casados de 1998 al 2004. Durante su matrimonio, Sharon sufrió de varios abortos espontáneos a causa de la endometriosis, así que decidieron adoptar. Pero Phil se llevó la custodia completa de su hijo Roan.

11) El breve romance de Sharon Stone con Dweezil Zappa

getty

Solo duraron 3 meses y su única aparición pública fue en la premiere de Mission Impossible, además de que Sharon era mayor que Dweezil por nueve años. El guitarrista e hijo de Frank Zappa reveló en entrevista que terminaron porque "ella buscaba algo más formal y de largo plazo, yo no".

10) Sharon Stone con Eric Clapton

La actriz y el guitarrista tuvieron un breve romance en 1995 cuando ella filmana Diabolique y Last Dance. Él era mayor que ella por 14 años.

9) El romance de Sharon Stone y Bob Wagner

getty

Se conocieron en el set de The Quick and The Dead y estuvieron comprometidos y vivieron juntos. Pero la relación terminó en 1995 y ella era mayor que él por nueve años.

8) El romance de Sharon Stone con William J MacDonald

Sharon estuvo comprometida con el productor William J MacDonald, quien presuntamente dejó a su esposa para estar con Stone, pero la relación se rompió al año siguiente

7) Christopher Peters y Sharon Stone

getty

Sharon y Christopher salieron durante nueve meses, y ella era mayor que él por 10 años. Se les vio juntos en múltiples eventos sociales hasta que terminaron la relación en 1993.

6) El famoso romance entre Sharon Stone y Dwight Yoakam

getty

El cantante de country y la actriz fueron de las parejas más habladas de 1992 a pesar de no durar demasiado —Stone dijo que besar a Dwight era "como un sándwich sucio"—.

5) La relación de Steve Bing y Sharon Stone

getty

Ambos salieron en la década de los noventa y ella era mayor que él por siete años. Lamentablemente Bing se quitó la vida en 2020 y Sharon habló al respecto diciendo que "tristemente, era alguien complicado".

4) El rumor entre John F Kennedy Jr. y Sharon Stone

El supuesto romance entre John f Kennedy Jr. y Sharon Stone pudo poner en velo el matrimonio del "hombre más sexy del mundo" con Carolyn Bessette. Pero estos rumores jamás se aclararon, y de ser cierto, ella solamente era mayor que él por dos años.

3) Michael Greenburg, primer esposo de Sharon Stone

Este productor de 71 años fue el primer esposo de Sharon Stone. Se conocieron en el set de The Vegas Strip War donde él era productor y ella la actriz principal. Se casaron el mismo año en que estrenó el filme, 1984, pero se separaron en el 87 y se divorciaron en 1990.

2) Sharon Stone y Johnathon Schaech

Este actor y director salió con figuras como Madonna, Pam Anderson, Natasha Henstridge, y sí, Sharon Stone. Ella era mayor que él por nueve años, aunque se dice que su relación fue tan corta que casi no la cuentan.

1) Sharon Stone y Garry Shandling

getty

El actor y comediante murió a los 66 años, pero salió con Stone a inicios de los noventa.