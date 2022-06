Todos los royals que tienen una muñeca Barbie: de Maria Antonieta a la reina Isabel II

Así es, la Barbie conmemorativa por los 96 años de la reina Isabel II y el jubileo de platino no es el único modelo de royals que esta famosa muñeca ha lanzado. Así como salió una edición especial por LA boda real del año —Kate y William, en 2011— hay una hermosa muñeca Barbie de María Antonieta y ¡de la familia imperial rusa! Descúbrelas todas aquí.

1) Barbie de María Antonieta

Mattel/getty

La histórica reina de Francia tiene su propia muñeca Barbie bajo la módica cantidad de 2,000 dólares en Amazon (ha llegado a casi tres mil dólares). Es de las Barbies más caras en la historia y forma parte de la edición limitada Women of Royalty Series.

La muñeca presenta un pomposo vestido azul pálido con franjas doradas y un tocado emplumado. Solo que el collar con el que la presentaron jamás lo usó Maria Antonieta. Este diseño está inspirado en las pinturas que Élisabeth Vigée-Lebrun elaboró para la reina en el siglo XVIII.

2) Barbie de la reina Isabel I

Mattel/getty

La "reina virgen" de Inglaterra tiene su propia Barbie basada en la pintura que realizó Marcus Gheeraerts el joven —data de 1592. La Barbie de la reina Isabel I trae un vestido blanco perla cubierto con perlas y otras piedras preciosas, así como la falda y la capa con un elegante estampado.

Además del tocado, destaca el cuello de encaje y el collar de dos hileras de perlas ¿Puedes notar el maquillaje tan blanco que trae en la piel? Pues maquillarse así la llevó a la muerte a causa del envenenamiento que le provocó.

3) Barbie de la emperatriz Josefina de Beauharnais

Mattel/getty

Josefina fue la primera esposa de Napoleón Bonaparte, por lo tanto fue emperatriz de Francia. La muñeca Barbie trae un conjunto de satín en corte princesa con bordados dorados, hombros abullonados y una extensa capa roja de terciopelo.

No olvidemos la gran tiara que envuelve el recogido junto con los aretes de perla. El diseño se parece a la famosa pintura The Coronation of Napoleon de Jacques-Louis David, y solo se hicieron 4,500 Barbies de la emperatriz Josefina.

4) Barbie de la emperatriz Sissi

Mattel/getty

Aunque por alguna extraña razón la nombraron "emperatriz Sissy" y no Sissi, esta muñeca está inspirada en la famosa Isabel de Baviera. A la Barbie de la princesa bávara la representaron con un vestido de tul y detalles dorados, mangas extra abullonadas, corpiño ajustado y un gran peinado con accesorios dorados.

Está usando el conjunto de la famosa pintura de Franz Xaver Winterhalter de 1865. A pesar de la exhberancia, no muestra tanta elegancia como las muñecas pasadas, y por eso puede conseguirse hasta por 50 dólares.

5) Barbie de Kate Middleton y Ken del príncipe William

Mattel/getty

Así es, el futuro rey de Inglaterra tiene un Ken que se parece a él (un poco). Solo se hicieron 22,500 muñecos como estos y fue el afamado Royal Wedding Gift Set que conmemoró el primer aniversario de bodas de los royals.

Representan a Kate Middleton con el vestido de novia diseñado por Alexander McQueen y la Cartier Halo tiara, así como el bouquet de flores blancas (lilis, jacintos, hiedra). Por su lado 'Ken William' trae el uniforme color rojo escarlata de Coronel de las Guardias Irlandesas.

6) Barbie de Grace Kelly

Mattel/getty

La actriz americana que se convirtió en princesa de Mónaco tiene una Barbie edición especial del día de su boda. Esta muñeca es Grace Kelly cuando se casó con el príncipe Rainiero en 1956, y recrearon su vestido de novia diseñado por Helen Rose de la productora MGM.

Además del afamado vestido con corpiño abultado y busto de encaje, trae un pequeño bouquet con lilis del valle, el tocado, el largo velo de tul y aretes de perla.

Pero la Grace Kelly royal no es la única Barbie que le han hecho, pues en su época de actriz salió a la venta To Catch a Thief Barbie —por su papel en la película, con un elegante vestido ceñido de chifón en sombras de azul y delicada capa—, The Romance —con un hermoso vestido en falda tipo burbuja, guantes blancos y estampado floral— y de Rear Window —con vestido blanco y negro de falda de tul y guantes largos—.

Mattel/

7) Barbie de la reina Isabel II

La famosa y longeva monarca inglesa tuvo una Barbie conmemorativa este 2022, año con especial significado para ella ya que cumplió 70 años en el trono.

Mattel/

De acuerdo con Vanity Fair US esta es la segunda muñeca de la colección Barbie'e Tribute Collection donde se observa la figura de Isabel II dentro de un salón del palacio de Buckingham con un vestido de seda, sus medallas honorarias y la hermosa tiara fringe de la reina Mary.

8) Barbie 'Elegancia Imperial de Fabergé'

Mattel/

Esta colección salió en 1997, es una serie de muñecas inspiradas en los afamados huevos de Fabergé que eran tan preciados para los zares rusos. La primera Barbie de porcelana de la colección trae un vestido azul real bordado con más de 50,000 puntadas y acentuado con más de 175 cristales de Swarovski.

Además posee una tiara chapada en oro de 22 quilates así como un bolso que simula la forma de un huevo también chapado en oro de 22 quilates. Solo se hicieron 15,000 Barbies así.

9) Barbie 'Esplendor Imperial de Fabergé'

Mattel/getty

La segunda muñeca de la colección de Fabergé salió en el 2000 y está inspirada en uno de los huevos que el zar Alejandro III le dio a su esposa, Maria Feodorovna. Es una Barbie diseñada como el huevo de flores de primavera.

La muñeca usa un vestido imperial rojo de terciopelo con amplia falda y bordados de cristales Swarovski dorados, así como imitación de perlas y rubíes. También trae un bolso en forma de huevo chapado en oro de 22 quilates.

10) Barbie 'Gracia Imperial de Fabergé'

Mattel/

Y como si la abundancia de los huevos de Fabergé y Barbie aún no bastara, al año siguiente, en 2001, salió la tercera muñeca de porcelana de la colección. Es una Barbie envuelta en un traje negro de terciopelo con bordados dorados y marfil satinado.

Y sí, trae el bolso en forma de huevo chapado en oro creado por Peter Carl que además se abre para revelar una sorpresa de vidrio.

11) Ken de Nicolai de Rusia

Mattel/getty

Al parecer el príncipe William no es el único que tiene su figura de Ken. Se cree que es Nicolás II de Rusia, aunque no esté especificado; pero es la figura de 'Ken Nicolai' de porcelana con el uniforme rojo y una ushanka en la cabeza. El epítome del military chic con un twist de Europa del Este.