Una mujer, la gran experta del beisbol en México

Si te gusta el béisbol y no te pierdes la Serie Mundial seguro conoces a Beatriz Pereyra, pero si no lo eres, quizás es tiempo de conocer a la famosa periodista deportiva, considerada la conocedora número uno de este deporte.

“Beatriz sabe más de béisbol que muchos hombres”, dice Álvaro Morales, comentarista estrella de la cadena deportiva ESPN.

Tras 20 años de estudiar, cubrir e informar sobre beisbol en México y en Estados Unidos y toda una vida como aficionada, escribió el libro Pelotero, en los que ofrece perfiles de 30 beisbolistas leyenda de nuestro país. Además de su trabajo en “el rey de los deportes”, sus investigaciones han dado para películas. El documental Los últimos héroes de la Península de Juan Manuel Cravioto y Ernesto Contreras está basado en dos reportajes de Beatriz y trata sobre cinco ex campeones del boxeo yucatecos en retiro. La película Dive, un proyecto en producción de la actriz Karla Souza, está basado en un revelador reportaje de Beatriz sobre la vida de la clavadista Laura Sánchez.

Conoce a “Beti”, la experta del béisbol: mujer y mexicana

¿Por qué te gusta el beisbol?

Porque lo absorbí desde muy pequeña porque mi papá fue jugador de beisbol amateur y semiprofesional y desde entonces mi casa estaba llena de spikes, bats y tierra roja de arcilla… La familia de mi papá es yucateca y allá hay mucha cultura de beisbol; en Mérida, mi tía Heny me llevaba a ver a los Leones de Yucatán al parque Cartaclara y aquí en la Ciudad de México íbamos al Parque del Seguro.

¿Eres generación que vio triunfar a Fernando “El Toro” Valenzuela en las Grandes Ligas?

Sí, indudablemente me marcó. En aquellos años también había muchas transmisiones; Televisa era muy generosa con los Juegos de Grandes Ligas y me tocó toda la época de gloria de Fernando “El Toro” Valenzuela, que debutó ese en 1980 en Grandes Ligas. Yo me sentaba a ver esos partidos con mi papá. También veíamos los nacionales y me contaba sobre los jugadores mexicanos. Yo quería ser niño para jugar beisbol, en ese tiempo no era común que las niñas jugáramos.

Cortesía

¿Por eso eres periodista deportiva?

La forma que encontré para estar cerca del beisbol fue como comunicadora. Para llegar a eso pasé por información general porque a finales de los 90 en la radio donde trabajaba el director de deportes no quería mujeres. Finalmente lo logré con una nueva administración y me quedé en el periodismo deportivo que me gusta tanto. Amo el box, el futbol, el americano y, desde luego, el beisbol que es mi primer amor. De hecho, estuve un tiempo en W Radio donde Francisco Javier González me dio un programa de beisbol. Luego entré a Proceso y parte de mis investigaciones van muy ligadas a este deporte. De ahí salieron estos perfiles para el libro.



Hoy ya mucha gente no recuerda al Toro. ¿Qué nos dices de él?

Que es uno de los mejores beisbolistas no solo de México sino de Grandes Ligas. Debutó en 1980 y al año siguiente se consolidó como uno de los mejores de la historia, fue Novato del Año y ganó el trofeo Cy Young que se le da a los mejores pitchers y además ganó el Juego 3 de la Serie Mundial cuando los Dodgers de Los Ángeles iban abajo 0-2 contra los Yankees de Nueva York, pero los Dodgers se levantaron para ganar esa Serie Mundial. Valenzuela tenía una pitchada fantástica que se llamaba screwball o “tirabuzón” y a mí me maravillaba verlo y escuchar la narración de Pedro “El Mago” Septién, a quien ya de adulta pude conocer y trabajar mucho con él siendo periodista.

¿Por qué crees que el público debe conocer estas historias entrañables?

Porque son de mexicanos que triunfaron tanto en México como en Grandes Ligas y eso es inspirador. Nos habla de seres humanos que son capaces de sobreponerse a las adversidades y brincar obstáculos muy grandes ya sea dentro del terreno de juego como en la vida misma. Porque llegar a esa instancia requiere de mucho sacrificio pero de oportunidades que muchos de ellos no tuvieron fácilmente.

¿Cuánto tiempo te llevó recopilar la información?

No es una recopilación, fueron historias que construí desde el año 2003 cuando trabajaba en un periódico y ahí comencé a hacer mis primeros perfiles, siete de los 18 incluidos los escribí entonces. En 2006 cuando regresé a trabajar a la revista Proceso con Julio Scherer (quien era un gran aficionado al beisbol) le di seguimiento a otros peloteros y hasta ahora decidí hacer una compilación. Solo hay tres personajes que no son jugadores: Pedro “El Mago” Septién, el presidente López Obrador y el artista oaxaqueño Francisco Toledo –quien murió en 2019– y por su pasado veracruzano le permitió conocer a muchos peloteros afrodescendientes que llegaron al puerto en los años 40 porque en Estados Unidos no se les permitía jugar. Toledo plasmó a muchos de ellos en su obra e hizo un trabajo hermoso en la reja del nuevo estadio Alfredo Harp Helú en la Magdalena Mixhuca. Por cierto, don Alfredo, dueño de los Diablos escribió el prólogo.

¿Incluyes a los mexicanos que recientemente fueron campeones de los Dodgers?

¡No! Por los tiempos de edición y producción ya no dio tiempo de que entraran las historias de Víctor González y Julio Urías (los mexicanos que ganaron la Serie Mundial con los Dodgers en octubre pasado a costa de Tampa Bay Rays), el libro ya estaba cerrado, hubiera sido sensacional meter esas historias, pero eso ya da pretexto para ver si hay un volumen 2 y lo podemos incluir. Pero vas a encontrar a Valenzuela, a Esteban Loaiza cuando era una estrella y hay otros como Chito Ríos que no entrevisté pero que lo vi jugar en el Parque del Seguro (hoy Parque Delta, un centro comercial) y pitchaba su fabuloso slider. Creo que tenían que estar.

¿Se vale decir si tienes un beisbolista favorito?

Sí, “Chito” Ríos y “El Toro” Valenzuela, quizás añadiría a Vinicio “Vinny” Catilla porque como jugador deposición ningún pelotero mexicano ha logrado imponer los récords y las marcas que él consiguió en Grandes Ligas.

¿Crees que el beisbol tiene una legión de fanáticos?

Sí, grande tanto en México como en EUA pero desafortunadamente se ha ido haciendo más pequeña; uno porque dura mucho y ha perdido espacios en la televisión al no tener un tiempo definido y no cabe en las transmisiones actuales que van más rápido y que compiten con otros canales de transmisiones, y segundo, porque en el mundo tan veloz de hoy retener la atención es complicado para el espectador. Pero sí creo que con los ajustes necesarios puede crecer la fanaticada en México para más niños y jóvenes se sientan atraídos.

¿Tu libro puede ser una puerta de entrada para las mujeres?

Para todas las personas y así lo espero. Está contado con un estilo sencillo para que la gente lo disfrute sin ser experta, pero si lo eres también lo vas a disfrutar. A las chicas les diría que no le tengan miedo al beisbol, no piensen que es aburrido o difícil; además es toda una experiencia ir a un campo: cuando sea posible las conmino a ir al estadio en el Foro Sol, disfrutar del ambiente, la comida, la música y el show que dan las mascotas de los equipos; de verdad, no tienes que saber para disfrutarlo, pero si alguien te lo cuenta le vas a tomar un gusto que ya no vas a querer dejarlo. Es un lugar muy sano para ir con la familia y con las amigas. Dense esa oportunidad.