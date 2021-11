Yuri: "Alcancé fama espectacular, pero no era feliz", la reina de la primavera en exclusiva

¿Quién no ha cantado 'La maldita primavera' a todo pulmón en un karaoke o 'Es ella más que yo' con mucha enjundia y el corazón partido? Yuri sí es la mujer simpaticona, dicharachera, alegre y guapachosa que conocemos. “¿En serio eres así de ocurrente siempre, o eres más ‘tranquilita’ en tu casa?”, le pregunto, y de inmediato me responde que no tiene dos caras, “soy la misma siempre, porque sí, hay artistas que cuando están con gente o frente a la cámara son una persona y en su casa son otra completamente diferente, y conozco a varias” (ríe).

Yuri, 'la reina de la primavera', nos cuenta qué la ha convertido en una auténtica guerrera

Yuri, cuando se alejó de los escenarios porque tocó fondo. La historia es de todos conocida: la artista se encontraba en la cúspide de su carrera. “Lo tenía todo: mi jet privado, un yate, ocho autos de lujo, una mansión, pieles, joyas... pero, al mismo tiempo, no tenía nada, estaba sola".

Los artistas vivimos un problema muy fuerte, algunos lo dicen y otros no se atreven, y es que cuando no somos nadie queremos ser todo, y cuando tienes todo no eres nadie, y eso me pasó a mí. Yuri

La cantante tenía casi 30 años cuando llegó su momento clave, el que hizo clic: el día en que se quiso suicidar. Ella decidió tomar vuelo y correr para arrojarse del balcón de su mansión. “¿En serio intentaste suicidarte o solamente tuviste la idea?”, le pregunto. “Sí, de verdad lo intenté, pero no me salió. Quería dejar de sufrir y de sentirme sola".

Yuri pensó en el suicidio, pero se dedicó a hacer cosas que le ayudaron a transformar su manera de valorar la vida

Yuri asegura que hoy día es una mujer plena, fuerte y segura. “Soy una princesa, porque soy hija de un rey, y como tal me debo de comportar: si fracaso, me levanto. He vivido muchas pruebas, pero no pierdo la alegría, soy una guerrera y eso te lo da la comunión con Dios”.

En 1995 se casó con quien hoy es su esposo, y para 2009 adoptaron a Camila, una hermosa niña de apenas siete meses, y quien es la adoración de Yuri. Poco a poco regresaron los álbumes y los éxitos que reconquistaron a su público.

