Las divas latinas del viejo Hollywood (y hacían películas en inglés)

Seguro ya lo sabías, pero aquí estamos para recordarlo: hubo actrices latinas que conquistaron Hollywood. La época del cine de oro en Estados Unidos tuvo entre sus obras fílmicas a mujeres de Latinoamérica que le dieron un toque especial a dichas producciones —varias de ellas con actores famosos que en su momento tenían enorme reconocimiento.

Actrices latinas en Hollywood

Cómo olvidar cuando Dolores del Río hizo de Madame du Barry para la película de William Dieterle con el actor británico Reginald Owen, o que a Lupe Vélez la conocían en los States como The Mexican Spitfire. Pero no solo están las mexicanas, sino que encontrarás talento latino de distintos países más. ¿Ya sabes quiénes son las actrices latina de Hollywood?

1. Dolores del Río (México, 1905-1983)

getty

Dolores del Río nació en Durango, México, y aunque claramente figuró entre las actrices del cine de oro mexicano, su gran entrada a Hollywood ocurrió en 1925 —antes de siquiera volverse actriz de cine, Dolores llegó a bailar para los reyes de España. Ella y su esposo Jaime Martínez del Río eran grandes amigos del pintor Adolfo Best Maugard, quien los invitó a una reunión en su casa a la que asistió el cineasta estadounidense Edwin Carewe. Carewe quedó encantado con la jovenzuela de Durango y el resto fue historia.

El cineasta los convenció de irse a trabajar a Hollywood, y acortaron el nombre de María de los Dolores Asúnsolo y López Negrete, a Dolores del Río. Su película debut fue Joanna (1925) —solo apareció cinco minutos—, y su segundo gran rol fue con High Steppers (1926). El filme que la catapultó fie What Price Glory? (1926), la cual recibió excelentes críticas y recuperación monetaria, por lo que se volvió competencia de Joan Crawford y Janet Graynor.

En medio de su incremento en las películas de Hollywood, del Río se divorció de Jaime y Ediwn Carewe tuvo intensiones de casarse con ella. A la actriz le recomendaron desvincularse profesional y amorosamente de él; así lo hizo, pero Carawe tomó acciones legales contra ella y decidió contratar a Lupe Vélez en su lugar (y de aquí viene la supuesta enemistad entre las dos).

Después de estos tragos amargos, conoció al director de arte Cedric Gibbons, su segundo esposo. Con Warner Bros. filmó Madame du Barry en 1934 y después The Man from Dakota con la Metro-Goldwyn-Mayer en 1940, pero aquí empezó su declive. Después ocurrió el afamado romance extramarital con el actor americano Orson Welles, se divorció, y se regresó a México —donde actuó en una de las películas de ‘El Indio’ Fernández.

2. Lupe Vélez (México, 1908-1944)

getty

Nacida como María Guadalupe Villalobos, en San Luis Potosí, el nombre artístico de Lupe Vélez recorrió cada rincón del cine de oro de Hollywood. Su papá era coronel en las fuerzas armadas de Porfirio Díaz y la mandó a estudiar a San Antonio, Texas, ya que eran una familia bien acomodada. ‘La Niña Lupe’, como la conocían en su país natal, alcanzó éxito rápidamente cuando decidió hacer una carrera artística, y llamó la atención del director Richard Bennett, quien la quería en su película The Dove. Cuando Lupe llegó a Los Ángeles, se percató de que ya la habían reemplazado. Pero no se rindió.

Hizo su debit en Sailors, Beware!, después en What Women Did for Me, y The Gaucho de Douglas Fairbanks —esta última siendo la más reconocida. El resto de títulos en los que apareció Lupe Vélez incluyeron más éxitos, un par de ellas no tan aclamadas, y actuar con Gary Cooper. Se volvió a alzar haciendo la secuela Mexican Spitfire y de ahí nació su apodo.

3. María Montez (República Dominicana, 1912-1951)

getty

María Montez fue la primera mujer de dominicana en Hollywood —nacida como María África Gracia Vidal, el 6 de junio de 1912. Llegó a Nueva York con 23 años de edad y su primer trabajo fue aparecer en la portada de una revista por $50 dólares, pero cuando descubrieron su potencial fílmico la lanzaron para la película Boss of Bullion City; después apareció en The Invisible Woman, Lucky Devils y Raiders of the Desert. Como todas sus películas eran de Universal, el estudio decidió lanzarla como una ‘glamour girl’ a la par de su competencia, Hedy Lamarr, Ann Sheridan y Rita Hayworth.

Su película más prestigiosa fue Arabian Nights, la primera producción en technicolor —y por eso apodaron a María Montez ‘la reina del Technicolor’. A este gran éxito le siguieron White Savage y Cobra Woman. Aunque varias películas no se hicieron, consiguió reconocimiento en Europa —y antes de morir a la joven edad de 39, tuvo en su historial 26 películas.

4. Katy Jurado (México, 1924-2002)

getty

Katy Jurado fue la diva del cine de oro que actuó con Elvis Presley y Grace Kelly, y provocó ‘adulterio’ con Marlon Brando. De esa talla es el reconocimiento de la oriunda de Guadalajara, nacida como María Cristina Estela Marcela Jurado García. Además de ser actriz en México, trabajó como columnista, periodista y crítica taurina, y fue haciendo esto que el cineasta americano Budd Boetticher y el actor John Wayne la vieron en la corrida de toros. Entonces Boetticher la invitó para actuar en The Bullfighter and the Lady, la cual grabaron en México y Katy se aprendió fonéticamente su guión.

Fue tal su reconocimiento que la llamaron para un papel en el western High Noon, con Gary Cooper y Grace Kelly. Su desempeño en la película le valió ser la primera actriz latinoamericana en ganar el Globo de Oro. Después reemplazó a Dolores del Río para la cinta Broken Lance, y con ella recibió su primer nominación a un Oscar.

El controvertido asunto con Marlon Brando vino al filmar One-Eyed Jacks, que él dirigía. Entre la amistad y el amor, Katy siguió hablando de Brando como ‘un amigo del alma’. “Nosotros hablábamos con alma”, reiteraba. La relación con Elvis Presley trascendió cuando la actriz le ayudó a filmar Fun in Acapulco —cinta en la que Presley solo grabó con pantalla verde porque jamás vino a México.

5. Rita Moreno (Puerto Rico, 1951)

getty

La puertorriqueña de actualmente 91 años ha tenido una de las carreras más extensas y galardonadas del old Hollywood. De niña se mudó con su mamá a Nueva York, inició clases de baile a los 11, prestó su voz para algunas películas y finalmente aterrizó en películas del cine de oro de Hollywood, incluyendo Singin' in the Rain, de Stanley Donen, con Gene Kelly, Debbie Reynolds y Donald O'Connor.

En los sesenta llegó la gran oportunidad de salir en West Side Story, papel que le valió un premio Oscar como mejor actriz de reparto. Tras este boom, actuó en Summer and Smoke con Marlon Brando, Popie y Marlowe con James Garner. Obtuvo un Emmy por actuar en la serie dramática The Rockford Files, y tampoco paró ya entrando a los años ochenta y en adelante: Happy Birthday Gemini; 9 to 5; y hasta One Day at a Time de Netflix han sido otros títulos modernos.

6. Carmen Miranda (Brasileña de origen portugués, 1909-1955)

getty

A Carmen Miranda le caracterizaba un icónico sombrero de fruta cada vez que salía en las películas estadounidenses, así como los coloridos outfits que la engalanaban. Desde joven se dedicó al mundo del entretenimiento, y llegó a Nueva York en 1939, pero sus primeras apariciones fueron en Broadway.

Su debut fue con Down Argentine Way (1940), y lo que más cautivaba al público era su personalidad. A lo largo de su vida hizo 14 películas, como: That Night in Rio; Week-End in Havana; Something for the Boys —y para 1945 se volvió la actriz mejor pagada de Hollywood. El declive de su carrera vino con la Segunda Guerra Mundial, murió a los 46 años y al servicio funerario asistieron más de 60 mil personas.