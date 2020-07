La pandemia derivada por el nuevo coronavirus y la nueva normalidad han hecho prácticamente obligatorio el uso de un accesorio: el cubrebocas.

Hasta podría decirse que estas mascarillas se ha puesto de moda porque ya las podemos encontrar de diversos diseños y de reconocidas marcas, así que llegó para quedarse y no sabemos con claridad por cuánto tiempo.

La realidad es que el uso de esta prenda, que es ya parte del outfit cotidiano, es imprescindible para acceder a cualquier lugar. Su uso es debe ser constante y necesario en casi todos los lugares que impliquen cierta convivencia, aunque sea con sana distancia.

Pero traerlo diariamente como una segunda piel, para muchos resulta incómodo y en algunas ocasiones ha ocasionado lesiones en la piel, que no son sólo exclusivas del personal médico, sino también de quienes lo usan de manera constante debido a que están en contacto con mucha gente durante su jornada laboral.

Sin duda, lo trabajadores de primera línea en el sector salud y otros ámbitos son los que se encuentran en mayor riesgo debido a que sus mascarillas están más ajustadas y las usan durante periodos más extensos.

Una carta de investigación publicada en el periódico Journal of the American Academy of Dermatology informó que al menos el 83 por ciento de los trabajadores de la salud en Hubei, China, padecían problemas dermatológicos en el rostro.

Por otro lado, los médicos también reportaron un incremento en los brotes de acné en personas que no pertenecían al sector salud.

El “maskné” y otros problemas en la piel por el uso de cubrebocas

Los efectos de su uso ocasionado por el constante roce van desde acné, irritaciones leves, ligeras descamaciones y rozaduras, hasta úlceras que tardan varios días en sanar.

“La presión sobre la piel, incluso llegando a francas úlceras en casos graves son el resultado de usar permanentemente cubrebocas y goggles”, afirma el dermatólogo Leopoldo de Velasco.

El especialista lo ha podido constatar en su consulta diaria, pese a que afirma que esas lesiones son más comunes entre el personal médico porque sin esos utensilios no sería posible desempeñar su labor, además, afirma que también ha atendido a pacientes con otro tipo de trabajos, y que igualmente presentan lesiones en la piel del rostro, sobre todo por el constante roce con una textura aparentemente amigable.

“El personal médico invariablemente tiene que usar ese tipo de material, pero el uso de cubrebocas de tela o de caretas plásticas puede ayudar a disminuir el tipo de lesiones”, agrega el médico.

¿Cómo tratar la piel?

Para evitar que aparezcan o que empeoren, el doctor recomienda el aseo facial siempre en la mañana y en la noche, ya que la oclusión prolongada puede favorecer el desarrollo de lesiones. También el uso de dermolimpiadores syndet, que son aquellos que no contienen cáusticos y son más gentiles ayuda.

“La parte fundamental es la hidratación a base de productos que contengan una base de ácido hialurónico resiliente como lo son los emolientes de Teoxane. Son ideales porque favorecen una humectación muy duradera, proporcionan a la piel resistencia y elasticidad sin el riesgo de formación de comedones”, recomienda el médico especialista.

Además, el doctor compartió tres recomendaciones básicas para que la piel del rostro luzca sana y en buenas condiciones durante la nueva normalidad.

Siempre asear la piel antes de dormir.

Evitar tocarse el rostro durante el día.

Acudir con tu dermatólogo una vez al año.

Por: Redacción Vanidades