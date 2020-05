En entrevista, la modelo Heidi Klum revela sus últimos trucos de belleza y salud más efectivos, algunos de ellos recientemente adquiridos.

La modelo y estrella televisiva Heidi Klum se sometió a un interesante cuestionario por parte de la edición británica de la revista Elle que la llevó, entre otras cosas, a hacer públicos algunos de sus trucos de belleza y salud.

De hecho, la modelo alemana no ha dudó en felicitarse ante su último «descubrimiento»: una crema solar de la firma La Roche-Posay que describió como «ligera», ideal para el uso diario y, además, equipada con un efecto «ahumado» que resulta muy favorecedor para su tono de piel. «

Es perfecta para el día a día, no es nada densa y ofrece la máxima protección», aseguró.

Heidi Klum revela sus últimos trucos de belleza

Por otro lado, la también jueza de America’s Got Talent’ trata de adaptarse a una dieta lo más saludable y equilibrada posible, esto es, con un elevado consumo de frutas y verduras, para sentirse tan bien por fuera como por dentro. Asimismo, la alemana recurre a unos suplementos diarios, elaborados con ingredientes completamente naturales, para fortalecer el pelo y sus uñas.

«Todas las mañanas me tomo un batido y uso un complemento vitamínico para las uñas, el pelo y la piel», comentó en la misma conversación para, justo a continuación, presumir de que sus sesiones de maquillaje, al menos en los últimos meses, no duran más de quince minutos. «No me lleva más de quince minutos, empiezo con una base suave, rizo mis pestañas y pongo algo de color en mis mejillas», explicó la versátil artista.

Por: Bang Showbiz