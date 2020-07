8 razones para cambiar de perfume este verano

Bien dicen que el complemento de cualquier outfit es el perfume, pero así como usas prendas distintas para cada temporada, también deberías cambiar de perfume.

Puede que le seas fiel a tu aroma de toda la vida, pero podrías intentar usar un perfume distinto algunos días, pues así como una buen fragancia puede modificar o elevar tu estado de ánimo, cambiarlo te ayudará a cambia

buen aroma eleva el ánimo y modifica la forma de pensamiento. Jugar con ellos te ayuda a cambiar tus estados.

¿Cómo puedes encontrar un nuevo aroma? No te pierdas el Beauty Fest de Liverpool, que no sólo está dedicado a las mejores marcas de perfumes, también es una oportunidad para que conozcas todos los productos y marcas top para el cuidado de la piel.

Este Beauty Fest es un espacio creado para consentirte y renovar energías, no te lo pierdas del 13 al 26 de julio en la Ciudad de México y Área Metropolitana. Lo mejor es que puedes hacer tus compras desde Liverpool.com.mx o Liverpool Pocket.

1. Versace Bright Crystal

Atrévete a cambiar tu perfume favorito, aquí te dejamos nuestras lista de razones (perfumes) que te harán cambiar de opinión:

Este perfume delicioso está inspirado en las fragancias florales favoritas de Donatella Versace: yuzu y granada con relajantes flores de peonía, magnolia y flor de loto, y la calidez de las notas del almizcle y el ámbar.Es un aroma muy femenino e ideal para utilizar por la noche y en ocasiones especiales.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: Versace Bright Crystal.

2. Salvatore Ferragamo Signorina Ribelle

Un toque único para mujeres impredecibles y rebeldes gracias a las notas como mandarina, ​pera roja,​ pimienta rosa, lang-ylang, frangipani, jazmín, leche de coco y helado de vainilla.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: Salvatore Ferragamo Signorina Ribelle.

3. Paco Rabanne Black XS

Las reglas se hicieron para romperse, pero de la mano de un aroma floral, sensual y rebelde. Prueba sus notas afrutadas, florales y amaderadas, te enamorarán.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: Paco Rabanne Black XS.

4. Miss Dior Rose N’Roses

Es como una sensación de un abrazo de pétalos frescos. Esta nueva Miss Dior es una declaración de amor a las flores con notas incisivas y sin límites.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: Miss Dior Rose N’Roses.

5. Flower by Kenzo Poppy Bouquet

Este 2020 Flower By Kenzo se reinventa: la vibrante amapola roja se funde con la intensidad de un rosa brillante y se despliega en un generoso bouquet de flores, un himno a la energía contagiosa y al poder de hacer un mundo más bello. Identifícalo por su frasco vertical en una vibrante paleta cromática de rojo y rosa.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: Flower by Kenzo Poppy Bouquet.

6. Dolce&Gabbana The Only One

Este aroma fue creado para una mujer que vive cada día de una forma apasionada, que posee una personalidad fascinante, deslumbrante, audaz y chispeante. ¿Sus notas? Violeta, café, jazmín, vainilla y patchouli.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: D&G The Only One.

7. Coach Dreams

Coach Dreams es un aroma para motivarte y acompañarte a perseguir y alcanzar tus sueños. Sus notas de madera floral te llevarán a un viaje de ensueño.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: Coach Dreams.

8. Carolina Herrera CH

Un clásico, elegante y seductor olor, que revela la pasión de la mujer que lo lleva. El CH Carolina Herrera tiene notas de bergamota, limón, seguido de rosa, jazmín y azahar. Las notas finales son de madera de cedro con praliné y pachulí.

Encuéntralo en el Beauty Fest de Liverpool: Carolina Herrera CH.