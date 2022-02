Desastres e imprevistos en las bodas reales que quizá nunca supiste

El vestido de novia de María Antonieta era demasiado pequeño 5

La duquesa mandó confeccionar su vestido con las medidas incorrectas y, por consecuencia, no le quedaba bien. El principal problema radicaba en el corpiño, y cuando se lo probó para la boda, era claramente más pequeño. Y como no hubo tela extra para arreglar el vestido, María Antonieta tuvo que caminar por el altar con un modelo que no estaba completamente abrochado.