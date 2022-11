16 brujas famosas del cine, literatura y televisión que debes conocer

Gabriela de la Garza en 'Amarres' 3

Lista para romper tabús, Gebriela de la Garza estrenó la serie Amarres (original de HBO), una historia contemporánea y ancestral a la vez, donde muestra el poder de la magia. Dio vida a Ana, una mujer que a raíz de un accidente se transforma en una bruja moderna que echa mano de los conocimientos de magia de su abuela, para salvar del abismo a su familia y su vida romántica.

En entrevista exclusiva nos habló un poco al respecto.

VAN: En la serie interpretas a una matriarca que abraza las tradiciones, ¿te identificas con ella?

GG: Tal vez coincidimos en que somos mujeres fuertes y emancipadas, ya que nuestros propósitos nada tienen que ver con los objetivos a los que aspira la sociedad; tanto ella como yo tenemos una visión camaleónica de la vida, que la hace excitante y muy particular.

“Las mujeres solemos hacer magia con pocos recursos, pero más bien es voluntad de hacer las cosas”.

VAN: Ana se reinventa para sobrevivir a la crisis, ¿te ha pasado algo así?

GG: Este último año he tenido que aprender a pensar fuera de la caja para seguir vigente, y poder navegar con la ola del cambio. Por ejemplo, desde que nos sometimos al confinamiento me atrajo el hecho de reencontrarme conmigo misma continuamente, para no perder mi esencia en el mar de incertidumbre que vivimos.

VAN: ¿Si alguna vez tuvieras que acudir con una hechicera, qué le pedirías?

GG: Sin dudarlo, tener claridad mental para reconocer lo que se presenta frente a mí y tomar la mejor decisión a plenitud.

Por: Carolina M. Payán