Los 5 carruajes más famosos y lujosos de la historia (y uno se encuentra en México)

Inglaterra prohibirá la venta de coches a gasolina y diesel a partir de 2035, pero la reina Isabel II no tiene de qué procuparse en cuanto a pensar cómo se transportará —si es que la monarca de Inglaterra llega a los 108 años o adquiere un carro eléctrico. Lo cierto es que Isabel II tiene una de las carrozas de oro más costosas de todas, pero no es la única. Aquí develamos qué otros royals se movían por medio de mucho lujo a la antigua.

¿Cuál es la diferencia entre carruaje y carroza?

A final de cuentas, los dos son como museos con ruedas. Pero por si tenías duda, la palabra carruaje viene del inglés carriage, que a su vez viene del francés antiguo cariage (significa "cargar en un vehículo"). En la edad media, los carruajes eran usados por la realeza o la aristocracia, y estaban decorados con formas muy elaboradas y pesadas.

La carroza también se conoce con la palabra en inglés coach, que a su vez viene de kotch —kotch es la pronunciación del pequeño pueblo de correos de Kocs, y aquí construyeron los primeros vehículos similares a los carruajes pero más pequeños y menos pesados, por ende podían ir más rápido. Este conforable transporte fue popular entre la gente rica de la nobleza.

1) Gold State Coach, la carroza de oro de la reina Isabel II

getty

Esta impresionante carroza fue usada por primera vez en 1762 por el rey Jorge III para la apertura de Parlamento. El rey William IV la usó para su coronación en 1831 y desde entonces se ha utilizado en cada una de las coronaciones de los monarcas ingleses, incluyendo a la reina Isabel II.

getty

La Gold State Coach tuvo un costo aproximado de 5.120 euros, pesa 4 toneladas y estuvo a cargo del famoso arquitecto de su época, Guillermo Chambers. Está adornada con una gran cantidad de hojas de oro y paneles pintados por Giovanni Battista Cipriani, así como una escultura dorada de tres querubines representando a Inglaterra, Irlanda y Escocia.

El interior está forrado con terciopelo y raso, y es tirado por ocho caballos que llevan el arnés Red Morocco. ¿Qué tan lujoso te parece?

2) Carruaje para la coronación de Catalina la Grande

La familia Imperial Rusa no escatimaban en lujos —como ejemplo de esto tenemos los enigmáticos huevos de Fabergé, la impresionante muestra decorativa del vidrio imperial ruso o las grandiosas tiaras de las zarinas. El carruaje no se quedaría atrás.

getty

Peter el Grande (quien tenía una extraña obsesión con los enanos) mandó a hacer este carruaje en el primer cuarto del siglo XVIII para su esposa Catalina I de Rusia. Lo construyeron en Francia con paneles pintados bajo estilo rococó francés por Francis Boucher —quien a su vez era el pintor de la corte del rey Luis XV.

Catalina II, famosamente llamada como Catalina la Grande, se subió a este majestuoso de madera envuelta en oro para su coronación en el Kremlin en 1762. De hecho hay un huevo de Fabergé que representa este carruaje, el Imperial Coronation Coach Egg de 1897 como regalo que el zar Nicolás II le dio a su esposa Alejandra Feodorovna, la última zarina en toda Rusia imperial. Este elegante huevo está hecho con oro y esmalte negro y amarillo, y adentro alberga una carroza miniatura de 12.7 centímetros.

3) El carruaje de Maximiliano de Habsburgo

getty

Este galante carruaje es el que se encuentra en México —específicamente en el Castillo de Chapultepec. Maximiliano de Habsburgo, el último emperador de México, poseía un carruaje de gala con el que llegó a este país y lo usó en contadas ocasiones para viajes especiales.

Fue elaborado en Milán, Italia —él fue virrey de Lombardía y Venecia antes de llegar a México—, por la casa de Cesare Scala en 1864. Es de estilo barroco con grabados de los escudos imperiales y cristales biselados, según Infobae.

También está recubierto con hojas doradas y posee molduras de plata y bronce. Lleva escribo en latín "Equidad en la Justicia", y es el único en su tipo en el país.

4) Golden Coach de Holanda, la carroza que usó Máxima

getty

Es el lujoso medio de transporte que le pertenece a la familia real de Holanda. Está hecho de madera de teca y cubierto en hojas de oro, así como decorado con pinturas de Nicolaas van der Waay y construido bajo un estilo del Renacimiento holandés.

Se hizo para la reina Wilhelmina en 1898 como tributo por parte de los ciudadanos de Ámsterdam —fue la primera mujer monarca del país, y arribó en él para su cumpleaños 18 y para su investidura. Lo diseñaron y construyeron los hermanos Spijker, dueños de una automotriz.

getty

Desde hace años se ha usado para ocasiones especiales, como bodas reales y en Prinsjesdag (el Día de los Príncipes). Pero desde inicios del 2022, Máxima y Guillermo de Holanda declararon que ya no lo volverán a usar, pues "durante mucho tiempo ha sido criticado por su panel pintado que glorifica la historia del colonialismo de los Países Bajos", vía New York Times. "Mientras la gente de Holanda siga atravesando dolor por ser discriminados, la sobra del pasado seguirá sobre nosotros. El Golden Coach se podrá volver a usar cuando Holanda esté listo, el cual no es el caso ahora".

5) La carroza imperial de Austria

archivo

La corte imperial austríaca en Viena usaba esta carroza dorada —también conocida como la Carroza de Coronación. Fue uno de los medios de transporte más ornamentados de los Habsburgo, y extrañamente no tenía asiento para el cochero, pues lo manejaban montando a los caballos.

Lo catalogaban un "trono con ruedas", y solo lo usaban para eventos especiales como bodas o entradas solemnes. La princesa Elisabeta usó este carruaje de estilo barroco en 1867 mientras manejaba hacia su coronación. La última vez que se usó fue en 1916 para la coronación del emperador Carlos, pues este fue el medio de transporte de la emperatriz Zita de Borbón-Parma y el príncipe Otto hacia la iglesia.