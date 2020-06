El actor asegura que su relación con una joven llamada Gabby, quien lo acusa de agredirla sexualmente en 2014, fue «legal y consentida», pero se ha disculpado por la forma en que rompió con ella.

El actor Ansel Elgort rompió su silencio a través de Instagram para responder a las acusaciones de abusos sexuales que una usuaria de Twitter llamada Gabby realizó en su contra el pasado viernes.

El intérprete confirmó que conoció a la joven en cuestión en 2014, cuando ella le mandó un mensaje privado por Instagram y él le respondió para darle la información de su cuenta personal de Snapchat, pero ha negado categóricamente que su relación se produjera en los términos que ella ha descrito en su relato.

Ansel Elgort responde a las acusaciones de abusos sexuales realizadas en su contra

«Me ha angustiado mucho leer las publicaciones sobre mí que han circulado por las redes sociales en las últimas 24 horas. No puedo presumir de conocer los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los hechos no es lo que sucedió entre nosotros. Jamás he agredido sexualmente a nadie, nunca haría algo semejante», afirmó en un comunicado.

Ansel insistió en que los encuentros sexuales que tuvieron lugar en el marco de su breve romance fueron «legales y consentidos», lo que choca radicalmente con la versión de los hechos de Gabby, que sostiene que el protagonista de Baby Driver ignoró por completo el hecho de que ella se pusiera a llorar de dolor durante su primer encuentro o las señales de que no se sentía preparada para acostarse con él.

Sin embargo…

Ansel ha admitido que su ruptura se produjo de una manera que ahora lo hace sentirse profundamente avergonzado y por la que ha pedido perdón asegurando que sabe que tiene que seguir trabajando para ganar empatía.

«Dejé de responder a sus mensajes, y eso fue inmaduro y cruel por mi parte. Soy consciente de que esta disculpa tardía no me absuelve de mi comportamiento inaceptable cuando desaparecí», afirmó.

Por: Bang Showbiz