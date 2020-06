La cantante está negociando los últimos detalles de un acuerdo de colaboración con los estudios según el cual se comprometería a trabajar en tres proyectos, incluida la banda sonora de ‘Black Panther 2’.

La duquesa de Sussex no es el único fichaje perteneciente a la ‘realeza‘ que Disney tiene en el punto de mira. Los estudios del ratón Mickey Mouse también quieren firmar contrato con Queen B por el que ella se embolsaría, supuestamente, cien millones de dólares.

Beyoncé ha colaborado en varias ocasiones con la compañía. La más reciente fue en el remake de The lion king, en el que puso voz al personaje de Nala y grabó también una nueva versión del tema ‘Can You Feel the Love Tonight’.

Beyoncé podría embolsarse cien millones de dólares por un contrato con Disney

Disney ya tendría en mente tres proyectos que consideraría «perfectos» para la cantante y que incluirían la secuela de la película ‘Black Panther’, cuyo estreno está previsto para 2021. Si todo sale según lo previsto, Beyoncé participará en la banda sonora de la esperada película de Marvel.

El doblaje también interesaría especialmente a la artista, ya que le permitiría explotar su vena interpretativa sin necesidad de colocarse delante de las cámaras. Eso fue exactamente lo que hizo Meghan Markle en su primer trabajo tras casarse con el nieto de Isabel II, que consistió en narrar un documental sobre elefantes para Disney+.

La propia Beyoncé podría haber dado una pista sobre esta lucrativa asociación que estaría terminando de negociar el pasado abril, cuando participó en el especial de la ABC ‘Disney Family Singalong’ para cantar el tema ‘When You Wish Upon A Star’. Por aquel entonces aseguró que se sentía muy orgullosa de formar parte de la familia Disney y de representar a los estudios en su colaboración con la asociación benéfica Feeding America.

Por: Bang Showbiz