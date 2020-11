Beyoncé es la mujer con más nominaciones en los Grammy 2021. Te decimos en qué categorías está nominada junto con el resto de talentos femeninos.

La nominación de Beyoncé llegó por sorpresa, pues la cantante no sacó ningún álbum nuevo este año. Pero no le impidió arrasar con las nominaciones a los premios Grammy 2021, convirtiéndose en la cantante que remató con el listado por primera vez en un año que celebra el poder de las mujeres en la industria musical.

En qué categorías está nominada Beyoncé para los Grammy 2021

Récord del Año: por su tema en solitario, Black Parade y el remix de Megan Thee Stallion, Savage.

Canción del año: por Black Parade.

Mejor performance de R&B: Black Parade.

Mejor Canción R&B: Black Parade.

Performance de Rap: Savage.

Canción de Rap: Savage.

Video Musical: Brown Skin Girl. Es una canción dedicada a una mujer de color.

Mejor Película Musical: Black Is King. Es una película musical y un álbum visual de 2020 dirigido, escrito y producido por Beyoncé; cuenta la historia de un joven príncipe de África.

Beyoncé tiene 79 nominaciones en total, siendo la artista mujer más nominada de todos los tiempos

La acreedora de 24 Grammys está tan solo por debajo de su esposo, Jay Z, quien cuenta con 80 nominaciones a lo largo de su carrera. Jay coescribió Black Parade, tema que alcanzó el Top 40 de los listados de música pop.

Mujeres nominadas a los Grammy 2021

Taylor Swift recibió nominaciones a Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal con Folklore —lanzado y grabado sorpresivamente este año durante su aislamiento por la pandemia—. También a Canción del Año por Cardigan —ganador del Video Musical Favorito en los American Music Awards—.



Dua Lipa está en la lista por Álbum del Año y Mejor Álbum de Pop Vocal con Future Nostalgia —segundo álbum de estudio lanzado en 2020—. Record del Año y Canción del Año con Don’t Start Now —fue #2 en el Billboard Hot 100—.

Billie Eilish se llevó cinco Grammys en 2020 a sus 18 años. En esta ocasión está nominada Record del Año y Canción del Año por Everything I Wanted —fue #8 en el Billboard Hot 100—.