La cantante está soltera por varios motivos y ella lo explica.

La vida privada de Billie Eilish genera una inmensa curiosidad precisamente porque, a diferencia de otras estrellas jóvenes de la música, ella ha intentado protegerla a toda costa desde su meteórico ascenso a la fama.

A la joven de 18 años no se le conoce ninguna pareja sentimental y no parece que eso vaya a cambiar de cara al futuro porque, según se ha encargado de explicar, su última experiencia en el terreno amoroso la marcó de tal manera que no ha vuelto a interesarse por nadie en ese sentido.

Billie Eilish no siente atracción hacia otras personas

«Nunca me he sentido poderosa en el marco de una relación. Sí lo hice en una ocasión, y adivina lo que pasó: me aproveché de la bondad de la otra persona», admitió en una entrevista a la revista GQ. «No estaba acostumbrada. Desde entonces han pasado meses y no me he vuelto a sentir atraída hacia alguien. No sé lo que me sucede… pero en parte está muy bien».

La actual soltería de Billie también se explica por la percepción que tiene de sí misma: «Ahí va una noticia bomba: no me considero deseable. Ninguno de mis novios ha conseguido que me sintiera así. Ninguno. Y el hecho de sentir que no tengo un físico deseable ha marcado mi vida», confesó.

Inseguridad física

Ella misma es consciente que esa percepción de su cuerpo ha influido en su forma de vestir, con prendas anchas que ocultan su figura, y la imagen pública que se ha construido ha contribuido en consecuencia a atraparla en un círculo vicioso, en el que no se atreve a ponerse cierto tipo de ropa porque cree que el público no la ve como una mujer.

«Me visto como me visto porque no me gusta pensar en ustedes -y me refiero a todo el mundo- juzgando [mi cuerpo] o su tamaño, pero eso no significa que en un futuro no me vaya a despertar un día sintiendo que me apetece ponerme una camiseta de tirantes. Ya lo he hecho otras veces», señaló.

