Bryce Dallas Howard muestra las lesiones que ha sufrido rodando ‘Jurassic World 3’

¡Buenas noticias para los fans de la franquicia sobre dinosaurios! El rodaje de la tercera entrega de la nueva saga de películas, Jurassic World, ha arrancado en Inglaterra con un nuevo protocolo de 109 páginas para evitar contagios entre los miembros del equipo y del elenco.

Sin embargo, ni todas las preocupaciones que se han tomado para garantizar la seguridad de los involucrados en la película han conseguido proteger a la actriz Bryce Dallas Howard, que ya ha sufrido las primeras lesiones .

La intérprete ha mostrado los moretones que luce en los brazos a petición de su compañero de reparto Chris Pratt, que consiguió convencerla de que lo hiciera enviándole el siguiente tuit: «¡Enséñales las fotos de los golpes! (Tiene unas marcas terribles después de hacer las escenas de acción). ¡Enseñaselas!».

Dicho y hecho. Bryce publicó una fotografía en esa misma plataforma en la que aparece sonriendo, pero con cara de agotamiento y despeinada, y levantando los brazos por encima de la cabeza para que se vean claramente los golpes que ha sufrido por los gajes del oficio.

Raise your hands if you’re happy to be doing stunts again!! https://t.co/Rq1rtH05QH pic.twitter.com/n6IMR2X0ov

— Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) July 16, 2020