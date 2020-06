La actriz excluyó la película que protagonizó junto a Viola Davis y Emma Stone de la selección de historias sobre la comunidad negra que ha recomendado a sus seguidores de Twitter.

La adaptación cinematográfica del libro de Kathryn Stockett acerca de una joven sureña de clase alta que se propone escribir las historias de las mujeres negras que trabajan en las casas de familias blancas adineradas se ha convertido en la película más vista de Netflix en los últimos días.

No cuesta demasiado relacionar directamente este repunte en la popularidad de la cinta, titulada Maids and Ladies, con las protestas que se están produciendo en distintas ciudades de Estados Unidos, y también del resto del mundo, para denunciar la brutalidad policial hacia la comunidad afroamericana, y la discriminación y la violencia racial.

Bryce Dallas Howard también reniega de la película Maids and Ladies

El problema es que se trata de una novela escrita por una mujer blanca y llevada a la gran pantalla por un hombre blanco, que en opinión de muchos -incluida Viola Davis, que dio vida a uno de los personajes principales- arañó solo la superficie a la hora de reflejar la realidad del servicio doméstico de color en el marco de la lucha por los derechos civiles.

En 2018, la actriz reconoció que se arrepentía de haber aceptado un papel en la película porque finalmente no había permitido que se escucharan las voces de las protagonistas negras en las que se suponía que se centraba la trama.

Intérpretes negros

A nadie se le ha pasado por alto que Bryce Dallas Howard, que interpretó a la que podría considerarse la antagonista principal de la película, no ha incluido Maids and Ladies en la selección de películas y series que sugirió a sus seguidores de Twitter porque las considera más relevantes que nunca en el actual clima social.

«Las historias son una puerta hacia una empatía radical y las mejores de ella son también un catalizador de la acción. Aquí tienen unas pocas películas y series maravillosas, poderosas y esenciales que giran en torno a vidas, testimonios, creadores o intérpretes negros», escribió Bryce en su perfil para proponer a sus fans que vieran Selma, So they see us, Say Her Name: The Life and Death of Sandra Bland, Just Mercy o Watchmen, entre otras producciones, y que incluyeran sus propias recomendaciones.

Bryce aclaró que se siente muy afortunada por las personas que conoció trabajando en Maids and Ladies y que siempre atesorará esas amistades, pero no le queda más remedio que admitir que se trata de un relato de ficción contado desde la perspectiva de personas blancas. «Podemos hacerlo mejor«, señaló.

Stories are a gateway to radical empathy and the greatest ones are catalysts for action. Here are a handful of powerful, essential, masterful films and shows that center Black lives, stories, creators, and / or performers. More: https://t.co/9uJr4jrxZA pic.twitter.com/T9SYRTdGZf — Bryce Dallas Howard (@BryceDHoward) June 8, 2020

Por: Bang Showbiz