El actor Chris Pratt espera el primer hijo de su por ahora breve, pero sólido matrimonio con la escritora Katherine Schwarzenegger, hija del afamado ‘Terminator‘, y aunque la perspectiva de convertirse en padre por segunda vez lo tiene especialmente ilusionado en estos tiempos de pandemia , lo cierto es que el intérprete, de 40 años, ha mencionado con cierto peso que el embarazo de su esposa no está siendo extremadamente tranquilo, debido a las molestias físicas que, como otras mujeres embarazadas, la afectan estos días.

Asimismo, las restricciones que llevan por el confinamiento ligadas a la crisis del coronavirus han hecho de los antojos de Katherine desafíos algo más difíciles de cumplir, ya que el artista -padre también del pequeño Jack (7 años) junto a su exesposa Anna Faris – No puede salir de su vivienda cada vez que a ella le apetezca un helado o pepinillos en salmuera, productos que, por cierto, él ha tenido que empezar a consumir también.

Chris Pratt revela los detalles sobre su próximo debut como papá

«Bueno, está siendo complicado. Pepinillos y helados todo el rato … La verdad es que nunca imaginé que me acabarían gustando», bromeó Chris en su breve entrevista con el portal de noticias ‘Extra’, en la que también aseguró que ambos hacen frente a estos pequeños contratiempos con filosofía y protocolos de lo afortunados que son en términos generales.

Ups!

Curiosamente, el protagonista de la saga Jurassic World y la serie crítica Parks and recreation tuvo la osadía de quejarse en presencia de Katherine sobre los dolores que sufrieron en la parte baja de su espalda, así como el aumento de peso que ha venido experimentando últimamente. Una mirada fulminante de su esposa le hizo entender rápidamente que él no se encuentra, al menos ahora, en posición de lamentarse.

«El otro día me di cuenta de que yo me estaba quejando delante de ella de un pequeño dolor que tengo en la parte baja de la espalda, y cómo en este período de cuarentena había ganado algunos kilos de más. Me echó una mirada que hablaba por sí sola, y muy dulce al mismo tiempo. Y en ese momento me percaté del error y le dije: ‘Oh, es verdad, es verdad».

Por: Bang Showbiz