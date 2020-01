Colin Farrell interpretará al Pingüino en la nueva película de «Batman»

Por medio de un breve mensaje en Twitter, con el símbolo de Batman y un ‘gif’ del intérprete incluidos, el director de la nueva entrega de las aventuras del caballero oscuro, Matt Reeves, confirmó finalmente la teoría que apuntaba al actor Colin Farrell como uno de los fichajes estrella de la cinta que protagonizará el antaño ídolo juvenil Robert Pattinson, la cual llegará a los cines en algún momento de este año.

Más sobre el elenco

El artista irlandés, como ya adelantaban varios internautas el pasado mes de noviembre, dará vida a uno de los villanos más carismáticos de la ficticia ciudad de Gotham, el Pingüino, un personaje que ya encarnó magistralmente el veterano Danny DeVito en el filme Batman Returns dirigido por Tim Burton en 1992.

Otra de las grandes figuras de esa película que regresará a la gran pantalla en 2020 es Catwoman, aunque en esta ocasión será Zöe Kravitz quien se enfundará en el ajustado uniforme que llevó Michelle Pfeiffer en su momento.

Hay que recordar que, a lo largo del último trimestre del año pasado, también se daba a conocer, por ejemplo, que Andy Serkis interpretaría al leal Alfred, el mayordomo y más estrecho aliado del justiciero enmascarado, que Paul Dano se encargaría de hacer lo propio con el siempre impredecible ‘Enigma’ o que Jeffrey Wright encarnaría al comisario de policía James Gordon.

¿Cómo es Batman?

Al margen de la cautela con la que el equipo de la película aborda cualquier entrevista promocional ligada al esperado proyecto, lo cierto es que el citado Robert Pattinson ya aprovechó una de ellas, a principios del pasado mes de diciembre, para ofrecer algunas claves sobre el enfoque con el que se tratará la particular psicología del personaje más complejo y conflictivo del universo DC.

«Batman no es un héroe, de hecho es un personaje bastante complicado. Creo que yo no sería capaz de interpretar a un héroe real, uno de principios inamovibles. Tiene que haber un lado oscuro, algo que no vaya bien en él. Puede que sea porque uno de mis ojos es más pequeño que el otro», señalaba en tono jocoso a su paso por el programa Today Show.

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images