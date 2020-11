Desde una comedia zombie hasta sus tradicionales dramas británicos, Colin Firth regresa con grandes apuestas para la pantalla. ¿Cuál quieres ver primero?

El actor de 60 años sigue añadiendo títulos a su filmografía, ¡y nos encanta verlo en acción! La última vez que lo vimos en pantalla grande fue 1917, de Sam Mendes, y aunque la escena del cine se ha visto pausada por la pandemia, salieron a las luz cuatro títulos en los que Colin Firth aparecería, y dos serán como pocas veces lo hemos visto.

New York Will Eat You Alive, una adaptación zombie para Colin Firth

De acuerdo con Deadline, el título de este filme podría cambiar, pero mientras vienen más detalles, se sabe que Colin ya firmó su participación. Será una comedia de acción basada en el comic Zombie Brother, de Jia Haibo.

El director será Todd Strauss-Schulson (Isn’t It Romantic) y Channing Tatum será de los coproductores —aunque sin un papel en la película—. El presidente de STXfilms Motion Picture Group dijo: «quisimos proyectar esto de una manera que diera vida al material original y elevara la acción, y no se puede lograr ese objetivo mejor que con Colin Firth».

En el mismo comunicado mencionaron que Colin siempre da una actuación «del calibre de un Oscar» y que el rol que tome en New York Will Eat You Alive le permitirá divertirse mientras devela habilidades humorísticas y cómicas. Contará la historia de unos neoyorquinos sobrevivientes a un ataque zombie.

Supernova, un nuevo drama para Firth

Fuera de la comedia zombie, en Supernova veremos a Colin en un papel más sentimental. Este filme fue seleccionado en el Festival de Cine de San Sebastián, dirigido por Harry Macqueen y a estrenarse en Estados Unidos el 20 de noviembre.

Supernova es la historia de la pareja conformada por Sam (Colin Firth) y Tusker (Stanley Tucci). Uno de ellos será diagnosticado con alzheimer y ambos deberán aprender a vivir sus últimos días juntos.

Operation Mincemeat, un drama de guerra

Esta es una historia inspirada en hechos reales y basada en el besteller de Ben Macintyre (historiador y columnista en The Times); o como dice el título en inglés «la historia de espías que cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial».

Operation Mincemeat está dirigida por John Madden (Shakespeare in Love) y Colin lleva el protagónico. Comenzó a grabarse en Londres y luego en Málaga.

Hay dos oficiales de inteligencia principales, Ewen Montagu (Firth) y Charles Cholmondeley, quienes establecerán una estrategia de desinformación.

Mothering Sunday, una película con elenco de The Crown

En este drama británico dirigido por Eva Husson y basado en la obra de Alice Birch, Firth será Mr. Niven y Mrs. Niven será la reina Isabel II de The Crown, Olivia Colman. Está centrado en el Inglaterra de 1924.

El vecino que recién se casa, Paul, será Josh O’Connor, quien interpreta a Carlos de Gales en The Crown.