Cressida Bonas sigue cargando el peso de ser la ex del príncipe Harry

Cuando no se la presentaba de esa manera, muchos se empeñaban en verla como la nueva ‘it-girl’ británica a pesar de que su interés siempre había sido la actuación y no la moda, y había empezado a formarse como actriz antes de que la princesa Beatriz le presentara a su primo.

Esas etiquetas le pasaron factura y, en su opinión, afectaron a su autoestima e indirectamente también a su incipiente carrera, que comenzó en el teatro.

«El miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a no hacerlo bien, a no ser perfecta… Creo que todo eso me ha limitado en algunas situaciones de mi vida», confesó al periódico Daily Telegraph.