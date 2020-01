¿Cuál es el “nivel de romanticismo” entre Brad Pitt y Jennifer Aniston?

View this post on Instagram

Exclusive: Jennifer Aniston and Brad Pitt are “still in touch,” but have things turned romantic? Go to www.youngtribune.com to find out! (📷: Getty Images) . . . . . . . #young #charlizetheron #beautiful #charlizetheronwhat #wcw #sopretty #lovely #angelinajolie #bradpitt #brangelina #shilohjoliepitt #knoxjoliepitt #viviennejoliepitt #zaharajoliepitt #paxjoliepitt #maddoxjoliepitt #hollywoodfashion #90sfashion #style #fashion #90s #hollywood #bradpittcharlizetheron #bradpittnewdate #jenniferaniston #jenniferanistonbradpitt #hollywooddatenight