Dan a conocer resultado de la autopsia a Naya Rivera

De acuerdo al resultado de la autopsia a Naya Rivera, la actriz de Glee murió ahogada y no se encontraron signos de que el alcohol o drogas hayan influido en su muerte.

La oficina del forense del condado de Ventura publicó los hallazgos de la autopsia realizada este martes, confirmando que el cuerpo encontrado el lunes pasado era el de la interprete de 33 años.

Tras la publicación del documento, la muerte de Naya Rivera fue catalogada como un accidente y se comprobó que se trataba de la actriz por sus registros dentales.

«No hay indicios de la investigación o el examen de que drogas o alcohol hayan jugado un papel en la muerte de la difunta, pero las muestras se enviarán para pruebas de toxicología», detalló.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

Esta tarde, después de conocer resultado de la autopsia a Naya Rivera, la familia de la actriz lanzó un comunicado.

En el escrito agradeció a fans y autoridades por su apoyo y dedicación en la búsqueda del cuerpo de la intérprete de 33 años.

«Gracias a los hombres y mujeres de los departamentos del sheriff del condado de Ventura, Tulare y San Luis Obispo por su compromiso y esfuerzo inquebrantable para encontrar a Naya», se lee.

The news conference has concluded. Sheriff Ayub has confirmed the body recovered at Lake Piru today was Naya Rivera. Our hearts go out to her family, friends and fans during this difficult time. An autopsy will be performed to determine the cause of her death.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020