David Beckham está muy ‘orgulloso’ del príncipe Harry

Al igual que han hecho otras celebridades ligadas a los duques de Sussex, David Beckham, quien mantiene una larga y estrecha amistad con el príncipe Harry, aprovechó su última entrevista para expresar que apoya su decisión de retirarse de la familia real británica y mudarse Canadá junto a Meghan y al pequeño Archie.

De acuerdo a las declaraciones que dio el esposo de Victoria Beckham, quien se destacó, como uno de los invitados más elegantes en la boda de la pareja real en mayo de 2018, David se siente además muy «orgulloso» de Harry por la «madurez» que ha ganado con el paso de los años, centrado en las necesidades y el bienestar integral de su familia.

«No he hablado con Harry sobre su traslado a Canadá. Cuando charlamos, lo hacemos como dos buenos amigos, y eso es lo más importante para mí. Tanto Victoria como yo lo queremos mucho porque es una persona maravillosa. Me hace sentir orgulloso porque no ha dejado de madurar y de crecer como persona. Como padre veo que ama con locura a su familia, y se comporta como el padre amoroso que debe ser «, explicó al programa Entertainment Tonight.

También dijo que admira la forma en que el príncipe está «disfrutando» de su paternidad al implicarse cien por cien en la tarea.

«Creo que está disfrutando mucho de su recién estrenada condición de padre, y nada puede superar ese tipo de experiencias. Cuando te conviertes en padre, todo cambia para ti y tiene un acto en consecuencia. Necesita hacer todo lo que esté en su mano para que su familia sea feliz, y para que él también sea feliz», concluyó el exfutbolista.

Por: Bang Showbiz / Fotos: Getty Images