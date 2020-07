Una portavoz de Nolan desmintió la información que divulgó hace unos días Anne Hathaway para aclarar que, si bien él prefiere no usar las sillas del director, los demás son libres de hacerlo.

Hace unos días, Anne Hathaway comentó de pasada, durante una conversación que mantuvo con su amigo Hugh Jackman para Variety, que el director Christopher Nolan prohíbe las sillas en sus set de rodaje porque su razonamiento es que, si alguien está sentado, entonces no está siendo productivo y solo contribuiría a hacerle perder su valioso tiempo.

El tono en que la actriz realizó esas declaraciones no era en absoluto acusador o crítico; en realidad, ella quería destacar la habilidad del cineasta para acabar siempre sus películas a tiempo y sin sobrepasar el presupuesto a pesar de los proyectos tan ambiciosos que suele abordar.

Desmienten que Christopher Nolan prohíba las sillas en sus rodajes

Sin embargo, sus palabras parecen haber molestado ligeramente a Nolan por la impresión errónea que podrían dar de su carácter a nivel profesional, y no ha tardado en desmentir esa información para aclarar cuál es el único objeto cotidiano que no permite que se use en su presencia.

«Para que conste, lo único que ha vetado en los set son los teléfonos móviles (y no siempre con éxito) y fumar (en eso sí ha tenido éxito)», señaló su portavoz Kelly Bush Novak en un comunicado al portal IndieWire.

En realidad, los asientos a los que se refería Anne eran las tradicionales sillas del director que Nolan prefiere no utilizar, pero el resto de personas a sus órdenes son libres de hacerlo.

«Los actores y el resto del equipo pueden sentarse donde quieran y cuando lo necesiten», remató.

Por: Bang Showbiz