The Crown muestra una coreografía de la princesa Diana al ritmo de Uptown Girl de Billy Joel. ¿Pero esto sucedió en realidad? Lo que se sabe.

La cuarta temporada de The Crown ha dado más que una trama para maratonear mientras estamos en casa. Ha revelado las facetas de personajes de la talla de la realeza británica, pero no termina ahí. Con la temporada 4, The Crown ha desentrañado sucesos sobre la relación de Lady Di y Carlos de Gales, misma que parecería ser un huracán de emociones. Y entre las cosas que nos cuestionamos si verdaderamente pasaron en The Crown, está el baile de Diana al son de Uptown Girl.

En pocas palabras, sí sucedió. Solo que no hay registro de video sobre el evento. ¿Cuáles son los antecedentes?

La princesa Diana sorprendió a Carlos por su cumpleaños bailando Uptown Girl

Fue en diciembre de 1985, en la Royal Opera House, que Diana bailó al ritmo del tema de Billy Joel junto con el bailarín —mucho más bajo que Diana— Wayne Sleep. De acuerdo con el portal Movie Vibes, este mismo no estaba intencionado como un regalo de cumpleaños —pues había sido un mes antes—, pero esa fue la excusa para presentar el baile.

La razón del evento fue una reunión privada de entretenimiento para los amigos de Covent Garden. Solamente estaban invitados vip y el objetivo principal fue entretenerse con teatro y danza.

Lo que no se esperaban era la aparición sorpresa de Lady Di.

No hay registro real del baile

Peter Morgan, creador de The Crown, pudo darse el lujo de presentar la coreografía completa de Diana y Wayne. Sin embargo, no existe tal documentación de lo sucedido.

Pero según el portal de cine, una década después, en 1995, salieron las fotografías de Diana bailando. Fueron tomadas por el fotógrafo particular de la Opera House. Y así aparecieron por primera vez en los periódicos.

A raíz de esto, Wayne declaró hace años: «Nadie sabe de dónde se obtuvieron [las fotos]. Diana empezó a sospechar y para entonces ya no sabía en quién confiar, así que nos separamos».



«Recuerdo haber pensado: ‘no tires a la futura reina de Inglaterra'», Sleep sobre Diana

El bailarín escribió en The Guardian que Diana y él habían ensayado previamente, «ella con leotardo y calentadores. Y cuando la vi, lo primero que pensé es que era demasiado alta para mí, seré un hazmerreír».

También testificó que Carlos estaría entre el público en el evento, y por eso ella quería sorprenderlo. «Todo era top secret» y ensayaron en un estudio en Londres.

«En un punto, di una pirueta y ella me empujó hacia abajo luego la cargué a través del escenario. Recuerdo haber pensado: ‘no tires a la futura reina de Inglaterra'».

El baile que no le causó gracia a Carlos de Gales

El la biografía The Diana Chronicles, la periodista Tina Brown escribió que al finalizar el baile, todos le dieron una ovación de pie, excepto su esposo.

También mencionó que cuando ella, Sleep y Carlos se reunieron para charlar un rato en la recepción, el heredero se comportó distante y frío.

Brown alegó que Diana había hecho muchas actividades para captar la atención de Carlos, pero sin éxito. Y este fue uno de ellos. ¿Qué te pareció el baile en The Crown?

No te pierdas: Cinco momentos memorables de Diana, la bailarina