El divertido momento entre Penélope Cruz y Salma Hayek en los Oscar

View this post on Instagram

💖💛This Sunday Penelope and I are not presenting together but we are ✨ BOTH ✨ presenting again, and I am so excited to see her! 💛💖 💖💛Este domingo, @penelopecruzoficial y yo no vamos a presentar juntas, pero ✨ LAS DOS ✨ vamos a presentar una vez más, y estoy feliz de que la voy a ver! 💛💖 #tbt #oscars #academyawards