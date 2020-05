El novio de Demi Lovato es fan suyo desde hace nueve años

View this post on Instagram

今日Demi係Instagram 既更新❤ 佢依加係咪鐘意Ella多過Batman?😍😍 Ella終於有主角光環😇😇 佢竟然肯po全家福🤣🤣😘 #HongKong #hkig #demilovato #ddlovato #ddlovatofans #demilovatofans #Hongkonglovedemi #demipleasecometohongkong #lovatics #hklovatics #weloveyoudemi #demilovatohkfc #demilovatohk #hkdemilovato #Instagram #Instagramstory #demiinstagram