¿El nuevo álbum de Taylor Swift tiene un colaborador secreto?

Este jueves por la mañana, Taylor Swift dio una verdadera sorpresa a sus fans al anunciar que por la noche se estrenaría su octavo disco de estudio titulado ‘Folklore’.

El álbum ya vio la luz y, como suele suceder con todo lo que rodea a la cantante, que es famosa por incluir mensajes cifrados en la iconografía de su música, está dando pie a todo tipo de teorías entre su entregada base de fans.

Una de las más populares hace referencia al novio de la artista, el actor Joe Alwyn, que muchos creen que ha colaborado como compositor en varios de los temas.

Estas especulaciones surgieron después de que la propia Taylor agradeciera en Twitter el trabajo de las personas que la ayudaron con la música y las letras de este último proyecto, mencionando a Aaron Dessner, Jack Antonoff, Bon Iver y a un tal William Bowery, que curiosamente no cuenta con ningún crédito como productor o compositor.

Very very honored to be a part of @taylorswift13’s album ‘Folklore’. Shout out to @aaron_dessner for always being the great connector! Listen to “Exile” and the full album; available now everywhere. pic.twitter.com/WZlTXMDTj2

— Bon Iver (@boniver) July 24, 2020