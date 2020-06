Ellen DeGeneres se muestra ‘triste y enfadada’ por la muerte de George Floyd

La presentadora Ellen DeGeneres no ha tardado en hacer uso de sus redes sociales para unirse a las protestas -físicas y virtuales- que se han venido sucediendo a lo largo de la última semana a cuenta del racismo institucionalizado que sigue agobiando a la sociedad estadounidense, cuyo enésimo detonante fue el de la muerte de George Floyd a manos de un policía que no dudó en asfixiarlo al tiempo que lo inmovilizaba.

A través de sus cuentas en Twitter e Instagram, la también humorista reconoce sentirse «triste y enfadada» ante la injusticia que se deriva de su trágico fallecimiento, además de abogar por un movimiento social generalizado que exija igualdad y respeto para todas las minorías raciales del país.

«Firmen peticiones, hagan donaciones, informense, realicen llamadas», animó a sus seguidores.

Ellen también se ha presentado a sí misma como una «voz para la gente que siente que no tiene una», para lo que está tratando de sacar el máximo partido a la «plataforma» de concienciación que le ofrecen su proyección pública y su carácter de referente para millones de personas en Estados Unidos en lo que a los derechos civiles se refiere, teniendo en cuenta la discriminación que sufrió ella misma en la década de los noventa tras revelar su homosexualidad.

Sign a petition. Make a donation. Get informed. Make a phone call. Do it all from here. https://t.co/delWjegA0a pic.twitter.com/HwA9w5kb0l

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) June 1, 2020