En exclusiva: Camila Sodi se sincera

La guapísima Camila Sodi protagoniza la portada de nuestra nueva edición y nos cuenta cómo trabajó para la nueva ‘Rubí’ y cómo lleva su vida esta pandemia.

Su rostro ha engalanado todo tipo de proyectos, desde el cine de autor de Guillermo Arriaga hasta el liderazgo de causas nobles a cargo de organismos como Save the Children.

Descendiente de un linaje de mujeres prominentes, entre escritoras, cantantes y actrices, Camila Sodi brilla con luz propia al ser una artista completa, cuyo talento la ha llevado a protagonizar un amplio espectro de personajes que le han permitido demostrar de qué está hecha.

Asimismo, su carácter indómito e irremediable franqueza la han colocado en un lugar especial en el gusto del público, mismo que aguarda con ahínco cada filme o producción que estelariza, siendo la perfecta protagonista de la nueva versión de Rubí, que se estrena con bombo y platillo este mes en televisión, o bien como una periodista atormentada en El exorcismo de Carmen Farías.

Lo cierto es que en todos sus roles, Sodi deja el corazón puesto.

VANIDADES

Apenas fue tu cumpleaños, ¿cómo lo viviste y qué sentiste al llegar a los 34 años?

CAMILA SODI

Considero que todos los que cumplimos años durante este periodo de confinamiento coincidimos en un punto: que será inolvidable, ya que no pudimos recibir muestras de afecto físico o salir a festejar a nuestros lugares favoritos, pero no por ello estuvo mal. Ese día recibí cientos de llamadas, pastelitos y cariños de mis hijos, entonces fue bueno. El simple hecho de estar vivos es una absoluta ganancia.

VA

¿Cómo fue contagiarte de coronavirus?

CS

Me enfermé debido a que un amigo de la familia viajó a EUA, donde se contagió y, sin saberlo, nos vino a visitar; con el paso de los días se sintió mal, se hizo una prueba y salió positivo, me habló de inmediato de modo responsable para avisarme y acto seguido fuimos al hospital para checarnos; las pruebas salieron positivas, así que nos pusimos en manos del personal médico y, pese a que mi hija le dio más fuerte que a todos nosotros, logramos salir adelante y restablecernos.

VA

¿Qué sentiste cuando te confirmaron que interpretarías a Rubí, un personaje amado y odiado por el público?

CS

Emociones mixtas si puedo ser franca. En realidad no me llamaba la atención hacer un refrito y más cuando precede el papelón que hizo Bárbara Mori, ella y su belleza contundente fuera de serie me hacían dudar que pudiera llenar los zapatos, pero cuando vi que este proyecto no sería lo mismo que antes, sino que se trataba de una actualización del clásico de Yolanda Vargas Dulché, lo consideré, y todavía más cuando en las juntas de preproducción me dijeron que la Rubí 2020 no necesariamente sería una mujer inalcanzable, sino una terrenal, con grandes proyecciones para sí misma.

VA

¿Es verdad que te pusiste en contacto con Bárbara Mori para hablar sobre este rol?

CS

¡Claro que le hablé! ¿Quién mejor que ella para darme los Know How’s de la novela. Al momento de que le pregunté mis inquietudes, ella fue comprensiva y me respondió con sinceridad: “Fue un personaje que me lo dio todo, desde exposición internacional hasta el gratificante aplauso del público”. Entonces le di una oportunidad al libreto y la verdad es que estoy muy contenta con mi decisión.

* Para saber más sobre su papel en Rubí, su carrera y su vida, lee la entrevista completa en nuestra más reciente edición que ya está a la venta. También encuéntrala gratis desde nuestro sitio. ¡No te la pierdas!

Por: Carolina M. Payán