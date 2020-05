Encuentran el cuerpo del exluchador Shad Gaspard que fue arrastrado por corriente de agua

Los socorristas de la playa habían declarado a la policía que Gaspard, de 39 años, fue arrastrado el domingo por una fuerte corriente, aunque sí pudieron rescatar del agua a su hijo de 10 años.

«Cuando fue visto por última vez por los rescatistas, una ola se había estrellado contra el señor Shad Gaspard y fue arrastrado al mar», dijo la policía en un comunicado el lunes.

La búsqueda de la exfigura de la WWE (World Wrestling Entertainment) por parte de socorristas y buzos resultó infructuosa y el martes el Departamento de Policía de Los Ángeles lo incluyó en la lista de personas desaparecidas.

Su cadáver fue recuperado en la madrugada del miércoles cerca de un muelle de la playa y fue identificado por la oficina del forense.

Gaspard, quien ganó su reconocimiento en la WWE como parte de la dupla Cryme Time, se retiró en 2010. Posteriormente tuvo pequeños papeles en la televisión y el cine, incluyendo la comedia Get Hard (2015), protagonizada por Kevin Hart y Will Ferrell.

Numerosos compañeros de Gaspard en la lucha libre lamentaron su fallecimiento a través de las redes sociales.

«Mis oraciones y esperanza para la esposa, hijo y familia de Shad Gaspard durante este momento inimaginable. Esto es difícil, muy difícil. Un gran tipo», escribió en Twitter el exluchador y actor Dwayne Johnson, conocido como «La Roca».

My prayers and hope for Shad Gaspard’s wife, son and family during this unthinkable time. Man, this is a tough one. A really tough one.

Great guy.

— Dwayne Johnson (@TheRock) May 20, 2020