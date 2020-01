Entre Danna Paola y Belinda no existe ninguna guerra de egos

Aunque las nuevas generaciones están cambiando la dinámica de competitividad que tradicionalmente se le atribuye a las estrellas femeninas, lo cierto es que las grandes divas de la música nunca han sido muy dadas a establecer lazos de amistad entre ellas.

Tal es el caso de Mariah Carey, que no se mordió la lengua a la hora de afirmar que no tenía ni idea de quién era Jennifer Lopez, que por aquel entonces ya se había convertido en una de las artistas más conocidas del mundo, cuando le preguntaron por la opinión que le merecía la diva del Bronx.

Danna Paola vs Belinda

En el mundo del entretenimiento latino se le atribuye desde hace años una muy mala relación a dos de las mexicanas con más proyección en el panorama internacional, Belinda y Danna Paola, que volvió a resurgir ahora tras la publicación este lunes de un video en el que la segunda aparecía imitando a su compañera de profesión mientras cantaba su mítico tema ‘El Baile del Sapito’ durante una entrevista para un famoso canal de YouTube.

https://www.instagram.com/p/B7KwYXPhXWs/

Muchos medios se hicieron eco de una parte de la conversación en la que la actriz de la serie Élite aseguraba que ni conocía a Belinda ni la había saludado nunca presentándola como un desaire en toda regla, pero en realidad lo que Danna quería decir es que nunca ha coincidido con ella en un set de rodaje y, por tanto, la leyenda urbana que afirma que ambas llegaron a los golpes entre bambalinas cuando eran unas niñas no puede ser cierta.

«Si estamos en 2020… eso déjesenlo a Thalía y Paulina. Ese tipo de rivalidades ya pasaron de moda». https://www.youtube.com/watch?v=FrrQM1x_5gQ

Como parece que algunos solo escucharon el extracto de sus declaraciones que reforzaría esa teoría de que ambas jóvenes se detestan, Danna volvió a insistir en que no tiene intención alguna de iniciar una guerra fría con Belinda al estilo de la que mantienen desde su adolescencia las antiguas compañeras de la banda Timbiriche.

«La rivalidad se la inventaron, no existe nada parecido. No somos ni Paulina ni Thalía. En esta industria es bien difícil ser buen compañero, es muy difícil el no ponerte como una competencia o creerte mejor que alguien», recalcó Danna Paola en un encuentro con los reporteros en el marco del concurso La Academia en el que participa actualmente como jurado.

«Ella es una gran cantante y una gran artista, al igual que muchas otras en esta industria. Hay muchísimas mexicanas, como Sofía Reyes, a las que admiro mucho».

