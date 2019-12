Expulsan a Sharon Stone de app de citas

La propia Sharon Stone se ha encargado de revelar públicamente que los responsables de la popular aplicación de citas Bumble cerró su cuenta y, por tanto, la han privado de la posibilidad de conocer a potenciales intereses amorosos en la esfera virtual: una decisión que ha sido tomada, curiosamente, después de que varios usuarios denunciaran el perfil al considerar de que se trataba de uno falso en el que la identidad de la intérprete había sido suplantada.

«Me suscribí a Bumble con la idea de conseguir algunas citas, pero cerraron mi cuenta. ¡Al parecer algunos usuarios me denunciaron porque creen imposible que pueda ser yo de verdad! Hey, Bumble, ¿se me excluye por ser yo? No me cierren las puertas de la colmena«, aseguró la estrella de Hollywood, sin perder su sentido del humor, a través de Twitter.

Cambio de parecer

De esta pequeña polémica se desprende, ante todo, un profundo cambio de mentalidad en lo que a su vida sentimental se refiere, ya que hace solo unos meses la incombustible artista, de 61 años, dejaba patente el escaso interés que tenía en abrir un nuevo capítulo amoroso en medio de una época en la que, amén de otras responsabilidades, ha de lidiar a diario con las necesidades de tres hijos adolescentes.

«Creo que a todas nos pasa, que el subconsciente nos dice que lo ideal es dejar de ser madre soltera. Pero con el tiempo te das cuenta de que, al menos en mi caso, es mucho mejor. Creo que es mejor y por eso ya no espero encontrar al hombre de mi vida», explicaba con su sinceridad habitual sobre sus hijos Roan (19), Laird (14) y Quinn (13).

Por: Bang Showbiz / Foto: Getty Images