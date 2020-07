Gigi Hadid muestra su ‘baby bump’ para desmentir rumores

Después de intentar mantener su embarazo en secreto, Gigi Hadid muestra su baby bump para apagar las noticias que afirmaban que todo se trataba de un rumor.

La modelo no había hablado de esta etapa en su vida hasta que su madre lo dijo hace unas semanas, y ella tuvo que confirmar que esperaba a su primogénito al lado del ex One Direction, Zayn Malik.

Pese a que Gigi Hadid había estado muy activa en redes sociales durante esta cuarentena, no había mostrado su baby bump, por lo que muchos la acusaron de “esconder su embarazo”.

Fue en un live donde Gigi Hadid mostró su pancita: “Ahí está mi barriga, todos ustedes. Está ahí”, dijo la famosa modelo a cámara.

Gigi Hadid explains she’s keeping her pregnancy private for now and shares a little look at her bump: “There’s my belly, y’all. Like it’s there.” pic.twitter.com/kV6dmiJYcb

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) July 15, 2020