La modelo prefiere compartir las novedades y los momentos más especiales de su período de gestación solo con sus familiares y amigos más cercanos

A diferencia de buena parte de las celebridades que saben que la esfera virtual constituye la mejor herramienta de promoción personal habida y por haber, la modelo Gigi Hadid ha decidido no compartir imágenes o videos, ni siquiera actualizaciones por escrito que profundicen demasiado en el tema, ligados a su período de gestación, el que la llevará a debutar en la maternidad más pronto que tarde junto al cantante británico Zayn Malik.

Gigi Hadid se niega a documentar su embarazo en las redes sociales

Curiosamente, la modelo ha echado mano de un directo de Instagram para informar a sus seguidores de que su embarazo seguirá su curso en el más estricto secreto, o al menos con la discreción que lo ha caracterizado hasta ahora, y que por el momento solo serán sus familiares y amigos más cercanos quienes reciban pruebas gráficas sobre su evolución.

La estrella de las pasarelas, hermana de la también modelo Bella Hadid, está convencida además de que en la esfera virtual deberían tener cabida temas más importantes que su embarazo, por lo que no contribuirá a desviar la atención de aquellas causas sociales que están de plena actualidad, ni tampoco de las novedades relacionadas con la pandemia del coronavirus.

Hay cosas mas importantes que mi embarazo

«Evidentemente, hay bastante gente confundida ante el hecho de que no estoy compartiendo muchas cosas en las redes sociales, pero es que estoy embarazada en medio de una pandemia. Mi embarazo no es ni mucho menos lo más importante que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Esa es otra de las razones por las que no creo que tenga necesidad de mostrarme demasiado, aparte de con mi familia y amigos», ha reflexionado Gigi en su conexión.

Por: Bang Showbiz