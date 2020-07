Gisele Bündchen, la supermodelo que desea salvar el mundo

View this post on Instagram

Though we are going through a very tough time, let’s try and focus on the present, and live the HERE and NOW. Life is a gift. Let’s support one another. Do you have a friend who knows how to cook? Call him. Know someone who loves to work out? Ask her to teach you some exercises. What about that friend who knows how to meditate? Why not ask for some tips? Around here, we are singing and sending good energy to all. What about you guys at home? What are you all doing? Please tag me in your posts so I can share on my insta stories. That way we can inspire one another! Sending love and light to everyone! #stayhome #hereandnow ❤🙏🌍 Por mais que estejamos passando por um momento muito difícil, precisamos viver o HOJE e valorizar o AGORA. A vida é um presente. Vamos cuidar uns dos outros. Tem algum amigo que sabe cozinhar? Ligue pra ele. Aquele que adora academia? Pede pra ele te ensinar uns exercícios. E o que sabe meditar? Por que não liga e pede umas dicas? Nós, por aqui, estamos cantando para mandar energia positiva para todos. O que vocês que tem que ficar em casa estão fazendo por aí? Me marquem nas suas publicações que vou postar no meu stories. Vamos inspirar uns aos outros. #stayhome #curtaacasa