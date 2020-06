El clásico del séptimo arte incluirá a partir de ahora una introducción de una profesora de la universidad de Chicago que situará la trama en su contexto histórico.

El clásico Gone with the Wind volverá a estar disponible en los próximos días en HBO Max después de que el servicio de streaming anunciara su retirada de la plataforma en respuesta a las quejas por el retrato que la película ofrece del estilo de vida sureño antes de la guerra civil.

Estereotipos raciales

Esta decisión de la compañía se había visto precedida por un artículo de John Ridley, guionista de la premiada cinta 12 years a slave, en el que denunciaba no solo los estereotipos raciales y las connotaciones racistas de la historia, sino también el ensalzamiento de la sociedad del sur de Estados Unidos previa a la abolición de la esclavitud.

‘Gone with the Wind’ regresará a la televisión con esta novedad

Sin embargo, HBO Max había aclarado desde un primer momento que la película regresaría a su catálogo eventualmente, con «contenido adicional» que haría referencia a las controvertidas representaciones y los elementos históricos de la trama.

Según han confirmado en un nuevo comunicado, a partir de ahora, la película contará con una introducción de una profesora de la universidad de Chicago, Jacqueline Stewart, cuyo objetivo será explicar los múltiples contextos históricos en que se sitúa la trama.

Se puede aprender de los clásicos

«Para mí, se trata de una oportunidad única para pensar en todo lo que podemos aprender de los clásicos del cine», señaló Stewart, que presenta el programa Silent Sunday Nights en la cadena Turner Classic Movies.

«Ahora mismo, la gente está recurriendo a películas para re-educarse sobre asuntos raciales, y los libros más vendidos en Amazon tratan sobre la desigualdad racial y cómo luchar contra el racismo. Si todos cumplimos con nuestra parte, puede que acabemos presenciando el debate más honesto, productivo y fundamentado a nivel nacional sobre el movimiento Black Lives Matter, dentro y fuera de la pantalla», concluyó.

Por: Bang Showbiz