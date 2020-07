Hailey Bieber se disculpa con una camarera que criticó su actitud altiva

La modelo Hailey Bieber no ha tardado en intervenir directamente y tratar de minimizar los daños después de que una profesional del sector de la hostelería, llamada Julia Carolan, la mencionara de forma poco halagadora durante un video de TikTok en el que narraba algunas de las experiencias más llamativas y surrealistas que ha vivido como camarera en diversos locales de la ciudad de Nueva York.

La esposa de Justin Bieber pidió disculpas a través de la sección de comentarios de la propia grabación, y todo ello a cuenta de la impresión «nada favorable» que Julia se llevó de ella tras servirle en numerosas ocasiones, de lo que se desprendía una actitud ligeramente altiva, impaciente y algo impertinente por parte de la modelo.

Aunque Julia aseguraba en su video que había hecho grandes esfuerzos para intentar cambiar de opinión sobre Hailey, al final no tuvo más remedio que darle una nota de 3.5 sobre un total de 10: un suspenso en toda regla del que la estrella de las pasarelas está haciendo todo lo posible por recuperarse.

Hailey Bieber apologizes after Manhattan hostess says she ‘was not nice’ in viral TikTok video:

“Just came across this video, and wanted to say sorry if I’ve ever given you bad vibes or a bad attitude. That’s not ever my intention!” pic.twitter.com/XOVEovTZ0n

— Pop Crave (@PopCraveMusic) July 16, 2020