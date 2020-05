Harry Styles intentó seducir a Sia cuando tenía 21 años

El cantante Harry Styles siempre ha tenido cierta fama de rompecorazones y, desde entonces, esa reputación era aún más intensa durante sus primeros años de carrera musical junto a sus antiguos compañeros de la banda juvenil One Direction .

El atrevimiento del joven artista, su carisma indudable y su arrebatadora sonrisa dejaron a la artista «roja» como un tomate, e incluso un poco «mareada» ante similar despliegue de «encanto» personal, pero realmente no llegaron a pasar nada más entre ellos , según aclaró ella en conversación con la revista Entrevista.

«Este jovencito sabe moverse en ese terreno porque tiene mucho estilo. Me conquistó cuando tenía 35 años o así, y él tenía 21. Lo sé, lo sé, me dejó mareada. El caso es que escuchó experiencias similares de otras chicas, sabe perfectamente cómo hacer estas cosas porque es un jovencito muy encantador. Ciertamente, me ruboricé y mi cara se puso de un rojo brillante «, confesó la estrella de la música en su animada charla.

Hace pocos meses, la siempre extrovertida y atrevida Sia reveló abiertamente que le encantaría mantener una relación de sexo sin ataduras con su buen amigo Diplo, el productor con la colaboración estrechamente en el proyecto de música electrónica LSD, al establecer este como uno de los pocos hombres del mundo -cinco en total- que le resulta irresistiblemente atractivo.

«Buena parte de nuestro vínculo implica evitar el sexo, porque sabemos que arruinaría nuestra relación profesional. Es que es muy sexy», bromeaba.