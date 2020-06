La esposa del famoso actor no comprende por qué algunas personas se sienten avergonzadas o culpables por recurrir a niñeras para compaginar su vida personal y profesional.

En los ocho años que lleva casada con el famoso actor Alec Baldwin y compartiendo parte de su rutina doméstica a través de sus redes sociales, su esposa Hilaria ha aprendido que ciertos temas pueden generar un encendido debate entre sus seguidores, en especial los relacionados con la crianza de los niños.

En este apartado concreto, la figura de las niñeras genera, en su experiencia, una controversia especial, sobre todo cuando son las celebridades como su marido y ella quienes se pronuncian acerca del papel clave que juegan en su día a día las personas que atienden a su prole en su ausencia.

«Toda la conversación en torno a las niñeras me parece muy interesante. Alguna gente deja comentarios diciendo: ‘Uf, claro, tiene una niñera’. Pero eso no significa que no cuide de mis propios hijos. Sólo implica que también trabajo», señaló en declaraciones al portal Mom School.

Hilaria Baldwin habla sin tapujos de la importancia de las niñeras en su vida

En su caso, y aunque no lo parezca porque la mayoría de sus publicaciones de Instagram se centran en su papel de madre, Hilaria tiene fijados en su agenda diferentes compromisos profesionales casi a diario, como ella misma recuerda, y le resultaría imposible compaginar su vida laboral y familiar sin ayuda.

«Ni mi familia ni la de Alec viven cerca», añade para aclarar que no puede depender, por ejemplo, de sus padres. «Ahora mismo, los más pequeños tienen 2, 3 y 4 años, y también tengo una niña de siete. No pasa nada por reconocer que necesitas que te echen una mano, y nadie debería hacerte sentir mal contigo misma porque así sea».

Por: Bang Showbiz