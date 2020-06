J.K Rowling revela que fue abusada sexualmente a los 20 años

Hace poco, Rowling compartió en su cuenta de Twitter un artículo sobre el COVID-19 donde se habla de ‘las personas que menstrúan’, mismo que acompañó con un comentario en forma de burla señalando que, desde su opinión, debería decir simplemente ‘mujeres’, acción que desató una gran polémica entre las personas transgénero y quienes apoyan sus derechos a ser reconocidos como mujeres también.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA

