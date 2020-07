Jada Pinkett Smith hablará de su supuesto affaire extramatrimonial en su programa

Los rumores acerca del ‘arreglo’ al que habrían llegado Will y Jada Pinkett Smith en el marco de su convivencia no son nada nuevo, como tampoco lo son las especulaciones acerca de la relación ‘especial’ que la actriz habría mantenido en el pasado con el cantante August Alsina.

Sin embargo, esta semana el supuesto amante de Jada rompió su silencio para confirmar su romance y añadir, además, que ambos contaban con la bendición del propio Will, lo que vendría a confirmar que el matrimonio de la pareja es uno ‘abierto’.

La reacción inicial desde el hogar de los Smith a las declaraciones de Alsina fue negar rotundamente que ese fuera el caso a través de sus representantes, pero ahora, Jada acaba de pronunciarse acerca de todo este escándalo a través de su cuenta de Twitter.

«Necesitamos cerrar ciertas heridas… así que voy a sentarme en la mesa roja», anunció de forma misteriosa.

There’s some healing that needs to happen…so I’m bringing myself to The Red Table.

— Jada Pinkett Smith (@jadapsmith) July 2, 2020