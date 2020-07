Jamie Foxx critica a Kanye West por sus aspiraciones presidenciales

El actor Jamie Foxx ha sido la última celebridad en criticar abiertamente a Kanye West por sus aspiraciones presidenciales, las cuales se hicieron públicas este fin de semana en Twitter y, de aquí a unos días, podrían materializarse con una candidatura propiamente dicha y numerosos artículos de merchandising.

El astro de Hollywood empleó la misma red social para arremeter contra el intérprete-

Esto lo hizo por medio de un comentario en una publicación previa del jugador de la NBA Stephen Jackson, quien definió la citada candidatura como una broma de mal gusto propia de un ‘payaso’.

«Kanye Trump, vuelves a ponerte en ridículo. Justicia para George Floyd, Breonna Taylor y muchos más. Ya hemos tenido suficiente de este payaso», escribía el deportista en la citada plataforma al tiempo que hacía una referencia directa a dos de las víctimas más notorias de la brutalidad policial que ha alimentado el movimiento ‘Black Lives Matter’.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020