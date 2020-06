Los dos actores quisieron participar en el homenaje público y reivindicativo que tuvo lugar este martes en Houston.

Los actores Jamie Foxx y Channing Tatum no dudaron en asistir al funeral del fallecido George Floyd, quien murió a manos de un agente de policía que lo tuvo retenido durante nueve minutos sin dejarlo respirar, tanto para rendir homenaje al hombre que ha desencadenado todo un movimiento global en la lucha contra el racismo, como para reconfortar a una familia rota de dolor ante el enésimo ejemplo de brutalidad policial hacia la comunidad afroamericana.

Jamie Foxx y Channing Tatum asisten al funeral de George Floyd

El servicio religioso tuvo lugar este martes en la ciudad de Houston, concretamente en la iglesia Fountain of Praise que se vio abarrotada de familiares y amigos del fallecido, así como de numerosos ciudadanos que quisieron así presentar sus respetos y unirse al tono reivindicativo del evento. Los dos intérpretes, como la inmensa mayoría de los asistentes, llevaban mascarillas sanitarias para prevenir posibles contagios de coronavirus.

El citado memorial incluyó numerosos discursos para honrar la memoria de George Floyd, un hombre muy querido en el seno de su comunidad, activamente implicado en los asuntos públicos y, además, exjugador de fútbol americano. El servicio religioso fue dirigido por el reverendo y activista Al Sharpton, quien volvió a recordar que la paz social solo puede alcanzarse por medio de justicia.

Un Adiós entre estrellas 🎆✨ Celebridades del deporte 🏈 y de Hollywood 🎞️ acudieron al último adiós a George Floyd✊🏿. Channing Tatum, Jamie Foxx, Bill O'Brien, JJ Watt, DJ Reader, Deshaun Watson entre otros atendieron en Houston. ¦ #GeorgeFloyd ¦ #BlackLivesMatter ¦ pic.twitter.com/n9GoBGpkmB — 𝙎𝙚𝙧𝙜𝙞𝙤 𝘿𝙞𝙖𝙯𝙯 (@sdiazz) June 9, 2020

Famosos ofrecen su spoyo

Entre otros rostros conocidos que acudieron al funeral o intervinieron de alguna forma en él, destacan el cantante Ne-Yo, quien cantó emocionado unos versos del tema ‘It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday’, el boxeador Floyd Mayweather, el astro de la NFL JJ Watt y el exvicepresidente de Estados Unidos -y candidato demócrata a la presidencia- Joe Biden, quien mandó un mensaje de apoyo y ánimo a la familia por medio de una videoconferencia.

Por: Bang Showbiz