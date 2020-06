El sello discográfico del rapero, Roc Nation, reservó espacios en numerosos periódicos del país para denunciar el racismo que se deriva de la muerte de George Floyd y reivindicar la vigencia del discurso de Martin Luther King.

El rapero y empresario Jay Z, a través de su sello discográfico Roc Nation, reservó páginas enteras en algunos de los principales diarios estadounidenses para publicar un contundente anuncio con el que arremeter duramente contra el racismo institucionalizado en Estados Unidos, subrayar lo intolerable de la violencia policial contra la comunidad afroamericana que se deriva de esta problemática y, asimismo, reivindicar los discursos de dignidad y justicia social que convirtieron al doctor Martin Luther King en un símbolo de la lucha contra la discriminación.

Jay Z difunde anuncios antirracistas en los principales diarios de Estados Unidos

«La única forma de conseguir nuestra libertad pasa de alguna forma por someter nuestro miedo a morir. Si un hombre no ha descubierto una razón por la que morir, no está preparado para vivir. En nuestro credo de la no violencia también se encuentra la profunda convicción de que hay cosas tan valiosas, tan eternamente verdaderas, que merece la pena morir por ellas», menciona un extracto del histórico discurso, el cual se reproduce en el anuncio, que pronunció el reverendo durante la marcha antirracista entre Selma y Montgomery del año 1965.

Entre los periódicos que ya han empezado a difundir tan poderoso mensaje destacan The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, The Denver Post y el Philadelphia Enquirer, y se prevé que en los próximos días más cabeceras incluyan entre sus páginas semejante alegato en favor de la igualdad y para exigir el fin de la marginación sistemática que, a nivel político, social y económico, sufren las minorías raciales.

En memoria de George Floyd

En el mencionado anuncio, dedicado a la memoria del fallecido George Floyd, aparecen también las firmas del músico, marido de la también cantante Beyoncé, y las de los padres de Botham Jean, DJ Henry y Antwon Rose II, tres jóvenes de raza negra que, como tantos otros a lo largo de la historia, perdieron la vida a manos de la brutalidad y la crueldad policial.

